„Peťa pěkně zdraví,“ chválí Gazdíka v Suché Lozi. Kauzy tu prý neřeší

„Včera v té televizní debatě na sebe pokřikovali. To si nevyberete. Oni sú všeci stejní. Všechni politici si něco vezmou. Akorát tito sa nechali chytit,“ říká klasickým slováckým nářečím černovlasá padesátnice, zatímco u domu obsypaného květinami vykládá z auta nákup.

Právě sem za exministrem školství loni přijeli bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (ex STAN) a lobbista Michal Redl, nyní dva obvinění v korupční kauze kolem pražského dopravního podniku.

Sám Gazdík v hledáčku policie není, jak ale vyšlo najevo, s obviněnými se scházel, komunikaci s Redlem si chránil šifrovaným telefonem. I to ho nakonec stálo ministerský post.

Místní tvrdí, že Gazdíka znají z úplně jiného úhlu. „Pro nás je důležité, co se děje v Lozi. Peťa je náš kamarád. Navíc vždycky pěkně pozdraví: ‚Ahojte, teti,‘“ dodává žena v úvodní den komunálních voleb.

Je pátek krátce po poledni, do opravených domů se opírá slunce. Závan babího léta v Bílých Karpatech.

Dvaaosmdesátiletý František Rožek se vrací z obchodu do místního domova pro seniory. „Šel jsem si doplnit pivo,“ říká se smíchem.

Také on prý občas s Gazdíkem prohodí pár slov. „Bydlí tady kousek za kapličkou. Když ho zvolili ministrem školství, povídám mu: Petře, vys.r sa jim na to. To je velice složitá věc dělat takového papaláša. Člověk musí mít známosti,“ vzpomíná vitální důchodce.