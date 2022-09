Yes you can! láká Hřib k volbám cizince. V komunálu mohou volit i oni

Piráti jsou v Praze v lákání cizinců k volbám zatím nejviditelnější. A nemusí to být špatná strategie. V metropoli jich nežije málo. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že je to asi 236 tisíc, což je více než třetina z celkového počtu cizinců na území Česka. Z nich ale k volbám nemůže každý, jen ti z EU a to také ne vždy (podrobněji viz box).