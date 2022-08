Z Hradu na radnici. Kancléř Mynář kandiduje doma v Osvětimanech

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Až se na začátku příštího roku uzavře hradní kariéra prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, z politického života nejspíš neodejde. Doma v Osvětimanech, kde má Penzion Malovaný s lyžařskou sjezdovkou a na protějším kopci nedávno dostavěl dům, znovu kandiduje v místních komunálních volbách.

Před čtyřmi lety v čele Zemanovců regionální hlasování ovládl. Vítězné uskupení tehdy získalo téměř 28 procent hlasů. Křeslo starosty však hradní kancléř přenechal politickému i obchodnímu parťákovi Aleši Pfefferovi.

Pro letošek si role prohodili. Mynář jako dvojka na kandidátce s názvem Osvětimany kryje záda právě nynějšímu starostovi Pfefferovi. A pokud oba uspějí, opět plánují spolupráci. „Pan Mynář je pracovitý zastupitel. Pravidelně se mnou chodí na porady. Zajímá se o Osvětimany, rád pomůže,“ chválí jej starosta pro Seznam Zprávy.

Že by on pro tentokrát na oplátku mohl přenechat starostovské křeslo Mynářovi, prý řeč nepadla. „Určitě ne. Když dostanu důvěru voličů, chtěl bych pokračovat jako starosta. A pokud uspěje pan Mynář, určitě aktivní bude. Je to jeho domov,“ říká Pfeffer na opraveném úřadě městyse.

Redaktor se chtěl zeptat na politické plány i hradního kancléře. Na SMS zprávu nereagoval, Mynář s redakcí Seznam Zpráv dlouhodobě nekomunikuje.

„Jeho“ obec, kde v minulosti vysvětloval nezkolaudovaný rybník nebo dotaci na penzion, podle starosty vzkvétá.

Žádnou ostrou předvolební kampaň tady nečekejte. „Není tu koalice, ani opozice. Rada su já. Jsem zákonně pověřený výkonem rady,“ říká starosta.

Mynář oproti hlasování před čtyřmi lety jako jediný zůstal věrný Zemanovcům. Ostatní kolegové na kandidátce jsou bezpartajní.

Hlas Mynářovi? Proč ne

Život v Osvětimanech si pochvaluje mladá maminka Jarmila. „V lokalitě na Pasekách se dělá nová voda. Dědina je spravená. Ale o politiku se nezajímám,“ odvětí při dotazu na angažmá hradního kancléře v městysu.

S dítětem právě vychází z nově otevřeného bufetu, který pod Mynářovým penzionem dočasně nahradil vyhořelý srub. „Je škoda, jak to dopadlo. Alespoň už si tu člověk koupí kofolu,“ doplňuje Jarmila.

Na půdorysu objektu, který letos na jaře vyhořel, zůstaly jen základy a vydlážděná podlaha. Místo je oplocené. „Stavět by se mělo začít v září. Kdy bude hotovo? Netuším, možná už příští rok,“ krčí rameny číšník v bufetu, v němž povětšinou sedí hosté penzionu.

„Podle všeho se od prvního dne, co tam byli kriminalisti, jednalo o úmyslné zapálení, a to se potvrdilo. Jestli se někdy viník najde, těžko říct,“ říká starosta.

Místní na jméno mluvit nechtějí. „Žije se tu dobře. Všechno se tu postupně opravuje. Jestli dám Mynářovi ve volbách hlas? Proč ne,“ říká starší muž a nastupuje do škodovky.

V jedenáctičlenném zastupitelstvu kromě Pfeffera zasedá i Mynář, stejně jako bývalý starosta a nynější místostarosta Otakar Berka. I jej pojí s kancléřem dlouholeté přátelství.

Berka je mimo jiné jednatelem místního fotbalového klubu, který je v poslední době na výsluní.

Na jaře vůbec poprvé v historii postoupil do krajského přeboru. „Děláme to, co nás baví. Všichni jsme bývalí fotbalisti. Kluci si to vykopali,“ říká starosta a věří, že se tým bude v přeboru pohybovat do pátého místa.

„Mužstvo mužů sehraje v neděli 21. srpna sehraje zápas na domácím hřišti s oddílem Luhačovice. Začátek zápasu je v patnáct hodin. Na toto utkání zveme všechny příznivce kopané,“ říká obecní hlasatelka, když z amplionů dozní fotbalová hymna Zelená je tráva.

Oproti minulosti tu kandidátku sestavilo jen pět uskupení. Starosta říká, že je před volbami v jednom kole. „Lidi vědí, že su workoholik. Pracuju dvanáct až čtrnáct hodin denně. Za poslední měsíce máme rozjednané investice za 35 milionů korun,“ libuje si.

Do konce volebního období prý splní sto procent toho, co před čtyřmi lety slíbil. „Udělali jsme šest kilometrů dlouhý nový přivaděč vodovodu. Byl popraskaný a sto let starý. Zvýšili jsme asi o třicet procent přítok surové vody. A děláme pět kilometrů úplně nového vodovodu,“ říká Pfeffer k největší akci.

„Máme taky novou střechu na všech budovách školy za šest milionů korun, nové hřiště, děláme i nové hřiště u mateřské školy. Slíbil jsem taky kuchyni a jídelnu. Děláme ji teď, “ doplňuje starosta.

Kontakty protřelého kancléře Mynáře, který zasedá ve finančním výboru Osvětiman, v tomto ohledu nepovažuje za plus ani minus. „Samozřejmě může být pro někoho zajímavé, když někde požádají o dotaci Osvětimany, na druhou stranu se někteří úředníci mohou bát, aby nebyli spojovaní s panem Mynářem,“ vysvětluje starosta.

Ne všem je ale prezentovaná idylka po chuti. „Říká se, že tady fakticky vládne Mynář. Ale kdybych veřejně projevil názor, budu tady z toho mít velké problémy,“ říká jeden z mladších místních, který nechce zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná.

Starosta říká, že větší opozice v městysi potřeba není. „Vždycky se dokážeme domluvit. Kromě nějakých pár nedůležitých rozhodnutí končí všechna hlasování: jedenáct pro. Bavím se se všemi. Je to přece o lidech, ne o kandidátce,“ dodává starosta.

Mynář s Pfefferem v minulosti třeba figurovali v případu zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě. Firma Ski Moravia, kterou Mynář spoluvlastnil a Pfeffer v ní působí jako jednatel, odmítla vrátit milionovou dotaci. Zemědělský fond opakovaně potvrdil, že nesplnila podmínky dotace. Nadřízené Ministerstvo zemědělství, tehdy vedené přítelem Miloše Zemana Miroslavem Tomanem, ale zasáhlo. A rozhodlo, že o neúspěchu sjezdovky rozhodla vyšší moc.