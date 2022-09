Dostal trest za nelegální hazard, má platit miliony. Na kandidátce ale zůstává

Až půjdou lidé v západočeském Stříbře příští týden k volbám, budou moci do dalšího volebního období zvolit současného zastupitele města Davida Holečka (BEZPP). A to jen šest týdnů poté, co dostal od Okresního soudu v Tachově čtyřletou podmínku za provozování nelegálního hazardu.

Přesto na kandidátce místního sdružení Nezávislí pro Stříbro zůstal dál, a to na volitelném čtvrtém místě. Proč ho z kandidátky nestáhli? „Protože v době, kdy se tvořily kandidátky, ještě nebyl odsouzen a rozsudek ještě není pravomocný,“ říká volební lídr Nezávislých a místostarosta města Karel Lukeš (STAN). Nezávislí pro Stříbro je kandidátka sdružení nezávislých kandidátů a hnutí STAN.

Prý hovořili s Holečkem i o tom, zda by nebylo lepší, kdyby sám odstoupil, ale usoudili, že mít na kandidátce 15 lidí je lepší než 14. Na otázku, zda se nebojí, že Holečkova kandidatura ve volbách Nezávislým uškodí, řekl: „To ať posoudí voliči. Kdyby nebyl v politice, vůbec by se to tak nemedializovalo.“

S kandidaturou nemá problém ani starosta města Martin Záhoř z hnutí ANO. A to přesto, že David Holeček je zároveň šéfem výboru pro bezpečnost a veřejný pořádek města. „Já se k tomu nemám co vyjadřovat, to je problém jejich hnutí. A předseda výboru pro bezpečnost a pořádek? Musíme respektovat presumpci neviny,“ reaguje starosta.

Nelegální automaty

Holeček se před soud dostal po zásahu celníků, kteří v srpnu 2020 ve Stříbře v kasinu Evropa odhalili nelegální hrací automaty. Nebyly připojené do systému Ministerstva financí, které online registruje každou hrací operaci, takže tržby sloužily k nelegálním ziskům.

„Objevili jsme i hrací čipové karty, hotovost v eurech, dolarech, korunách. Kasino bylo legální. Některé automaty byly přihlášeny do systému, některé ne,“ říká Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel. Loni v březnu obvinili několik osob, kromě jiného i zastupitele Holečka, u něhož se našlo doma pod dřezem i 3,5 milionu korun, a jeho společníka Milana Fialu.

Letos 11. srpna u Okresního soudu v Tachově dostal Holeček čtyři roky podmíněně, musí zaplatit pokutu tři miliony korun a 3,5 milionu, které se našly pod dřezem, propadly státu jako výnos z trestné činnosti. Podle předsedkyně senátu Michaely Řezníčkové to byl právě Holeček, který měl jako hlavní organizátor z provozu černých automatů největší prospěch. Podle žalobce Ondřeje Wendlera obviněný Fiala vybíral tržby z jejich provozu a peníze předával Holečkovi. Zároveň mu zasílal e-mailem evidenci výnosů.

Holeček sice prodal kasino už v roce 2019 dalšímu obviněnému Pavlu Macečkovi. Ale protože šlo o člověka, na něhož byly vedeny exekuce, provozu kasina nerozuměl, usoudila předsedkyně senátu, že šlo jen o bílého koně. Maceček se navíc soudu nedožil. Rozsudek zatím není pravomocný.

Davida Holečka jsme se snažili vyhledat v jeho restauraci na náměstí i doma, opakovaně jsme ho kontaktovali telefonicky. Odpověděl až mailem: „Rozhodnutí soudu je prozatím nepravomocné (…) a z toho důvodu bych uvítal, kdybyste ctil zásadu presumpce neviny. Vzhledem k tomu, že se cítím být nevinen a rozhodnutí není v právní moci, nebyl prozatím důvod, abych rezignoval na své funkce.“