Vildumetzová v slzách rezignovala

Stalo se tak poté, co ve středu vyšlo najevo, že s přítelem svého manžela Zakaríou Nemrahem, obviněným v kauze Dozimetr, měla bližší kontakty, než doposud uváděla. Nemrah byl jí a jejímu manželovi na svatbě za svědka a je rovněž kmotrem jejich dítěte.

I nadále se hájila tím, že žádné závadné kontakty s Nemrahem neměla. „Vždycky jsem bojovala proti korupci, proti podvodům… a všichni lidé, kteří je páchají, za to mají být patřičně potrestáni,“ nechala se slyšet.

„Žádné šifrované telefony, žádné odposlechy. Na rozdíl od organizovaného zločinu hnutí STAN mám opravdu svědomí čisté. To říkám jako politička, bývalá dlouholetá starostka a hejtmanka, jako šéfka Svazu měst a obcí, jako náměstkyně ministra. Můžete se zeptat svědků, jak jsem v těchto pozicích pracovala,“ přečetla Mračková Vildumetzová svoji obhajobu.

„Pravda a láska znovu nevítězí,“ řekl k tomu vzápětí předseda ANO Andrej Babiš, který Vildumetzovou označil za statečnou a pracovitou ženu. „Je mi velice líto, co se jí přihodilo. ona se provinila tím, že se zamilovala do partnera, ale ne do politika. Její rozhodnutí chápu a moc si ho vážím,“ dodal.