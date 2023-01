Držme spolu. Nový prezident nabídl ruku ke smíření, píší čtenáři o volbě

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků o vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách.

Martin Domáň: Po 20 letech máme pořádného prezidenta. Všichni děláme chyby, on také. A lituje toho. Ale poctivou prací pro AČR, osobním hrdinstvím a reprezentací v NATO to odčinil. To všechno jsme viděli a zvolili ho za to. A ne, nemusím se za něho stydět jako za jeho kolegy z Prognostického ústavu. Jeho komunisté totiž nepodporovali.

Radek Šeda: Skvělá zpráva pro Českou republiku. Konec Zemana a Babiše, proruských kolaborantů, konec desetiletého výkyvu země směrem k bolševické minulosti. Začátek nápravy věcí veřejných. Je dobře, že v době krize nebudou v čele státu populisté, to bychom asi už nezvládli.

Jana Danielová: Jsme Češi! Máme velké srdce. Bude-li třeba, budeme držet spolu a tahat za jeden konec provazu. Moje máma taky volila Babiše, snažila jsem se jí to vysvětlit. Nedala si říct. Ale je to moje máma! Můj soused, skvělý pán! Taky volil Babiše. Pořád je to ten skvělý soused! A až bude třeba, zase mu pomůžu. I když ho nechápu.

Anna Lorencová: Já bych řekla: uvidíme. Nemá cenu tady brečet a opájet se katastrofickými představami. Musím říct, že jsem pana Babiše nevolila, ale kdyby zvítězil, přijala bych to s respektem a tak by to měli udělat i Babišovi voliči. Nový prezident vám nabídl ruku ke smíření, tak se jí chopte a snažte se, aby se nám tady dobře žilo bez zášti a hněvu.

Petr Houda: Je smutné a signifikantní zároveň, že po tom politickém hnoji, který zde zavedli Zeman s Babišem, kulturou lhaní na první dobrou, popíráním všeho a soustavným sprostým napadáním všech okolo, kteří s nimi nesouhlasí, se Češi museli opět vypnout k volbám, jejichž výsledek považují za vlastenecky zásadní. A to i přes to, že vítěz byl kdysi v KSČ a třicet let po plyšáku by byl za jiných okolností a v normální politické atmosféře jen do počtu kandidátů. Tohle je do očí bijící ukázka té hranice sprostoty a arogance vládnoucí politiky tak, jak nám ji zde oba výše jmenovaní nastolili.

Martin Vaňák: Sláva vítězům a čest poraženým. Jsme přeci demokraté, nebo ne? Urážek a lhaní bylo za poslední dobu víc než dost. Co takhle pro změnu zase táhnout za jeden provaz? Umíme to. Vím to.

Jana Heksová: Mám z výsledku radost. Ano, oba kandidáti jsou zatížení minulostí. Ale v jejich věku to ani jinak být nemůže. V té době byl ve straně každý, kdo chtěl pracovně něco dokázat a třeba i ten, kdo chtěl získat např. byt. To by nyní museli kandidovat jen disidenti, ale ti už dnes mají také svůj věk, nebo mladší generace. No ale ta neuspěla. Lidé, vždyť my jsme v té době byla mlčící většina, a tudíž jsme kolaborovali s KSČ. Zanechme pořád poukazování na příslušnost ke KSČ a nechme tomu čas. Pan Babiš měl dost času prokázat své kvality a přesvědčit národ o oprávněnosti své kandidatury. Chápu, že byl více na očích než pan Pavel. A tedy měl ale i větší šanci prokázat své morální vlastnostni. Bohužel prezentoval se jen populismem, lhal a podváděl. Prosím, dejme šanci novému prezidentovi, určitě lepšímu než pan Zeman. Panu Zemanovi neupíram inteligenci a přehled. Ale jeho lstivost, prezentace na veřejnosti, jeho hrubost a neomalenost plynoucí z pozice moci, jeho obklopení otřesnými spolupracovníky, příklon k Rusku mu nikdy neodpustím. No a volby 2025 znovu ukážou názor národa. Nepředbíhejme a dejme šanci novému prezidentovi i stávající vládě.

