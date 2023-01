Glosa: Babiš nechce nic jiného než show. Ale jenom tu svoji

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Obžalovaný Andrej Babiš odmítl pozvání k další debatě prezidentských kandidátů, tentokrát pořádané 3. ledna deníkem Blesk. Místo omluvy nabídl veřejnosti toto vysvětlení: „Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show, ale já si myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží. Mě a mé názory voliči za dobu mého působení ve funkci ministra financí a premiéra dobře znají a já jim je budu určitě vhodnou formou prezentovat,“ cituje ho Blesk.

Posun je tedy následující: Loni v listopadu Babiš sdělil, že se do konce roku (2022, pozn. red.) žádné debaty nezúčastní a že „strategii pro leden teprve s týmem bude řešit“. Nyní víme, že „strategie“ je vyřešena a že kandidát se snaží ze sebe dělat vzácné zboží i po Novém roce. S očekávaným efektem, že pozornost se nesoustředí na to, kdo co v debatě pravil, ale na toho, kdo měl přijít, ale nepřišel. Na Něj.

Babišovo zdůvodnění je prvotřídní chucpe. Kandidát-průkopník selfíčkového marketingu, který objíždí města se svou talkshow, viní média, že chtějí show. Jenže ne tu správnou one man show!

Při bližším pohledu navíc zjišťujeme, že informace „mě a mé názory voliči dobře znají“ a „já jim je budu určitě vhodnou formou prezentovat“ si, pokud to má být zdůvodnění, protiřečí. Tak buď všichni Babiše známe jako své boty (a jako první kampaň Miloše Zemana pracovala s heslem „však ho znáte…”). V tom případě by nebylo třeba nás už ničím dalším obtěžovat. Anebo Babiše zas tak dobře neznáme, ale až ho poznáme, tak nás, jak by řekl poručík Dub, „přinutí až pláči“. Vhodnou formou prezentace, ovšem!

Co tou vhodnou formou bude, jestli obecní bubeník nebo celostránkový inzerát na titulní straně v den voleb, o tom rozhodne kandidát a jeho peníze. Nikdo jiný, to ať si všichni zapamatují!

Tady samozřejmě nejde o nějakou uraženou ješitnost médií, kterým jeden politik dává košem. Podstatné je, že Andrej Babiš – konzistentně ve svém pojetí politiky – nepřijímá pravidla hry. Když nechodil do Sněmovny a jako premiér na interpelace, dalo se to brát jako neúcta k Parlamentu, ale i jako součást politického boje. Nechodit do prezidentských debat je víc: neúcta k voličům, jakkoli se jimi sám zaklíná.

Babišova debatní áčka představují také další z řady důvodů, proč by nebyl dobrým prezidentem. Není totiž možné, aby někdo společnost sjednocoval, a zároveň jí upíral důležitý zdroj pro tříbení kritických názorů a zodpovědné rozhodování. Kompletní prezidentské debaty, aniž přeceňujeme jejich význam, takovým zdrojem jsou.

Hypotéza, že Babiš do debat nechodí hlavně proto, aby se ho tam nemohli zeptat na planety sluneční soustavy nebo jinou látku základní školy, je sice zrovna v případě Blesku solidní, ale přece jen nedostačující.

Oficiální „zdůvodnění“ je přitom dostatečně gumové, aby se dalo použít nejen před prvním, ale také před druhým kolem volby, pokud do něj obžalovaný postoupí. „Voliči, co mě dobře znají“ a „vhodnou formou prezentace“ by se klidně mohl Andrej Babiš zaklínat až do konce ledna. A žádné diskusní konfrontaci se na obrazovkách nevystavit.

To je ale nepravděpodobné. Speciálně v situaci, kdy Babiš podle prosincových průzkumů v druhém kole výrazně prohrával s Petrem Pavlem i Danuší Nerudovou. A příklad Jiřího Drahoše, který v roce 2018 odmítl debatu na Nově, takže před 1,5 milionem diváků starších 15 let debatovali Miloš Zeman a moderátor Ray Koranteng, byl dostatečně odstrašující.

Zase tak moc to Babiš nepřekombinuje. To si prezidentský úřad nezaslouží.