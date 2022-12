Glosa: Vzrušující prezidentská losovačka

Přitom není vůbec jasné, proč se v osudí znovu ocitla jen kladná celá čísla od jedničky do devítky. Navíc jako obvykle arabská! Volební zákon přece nic takového nenařizuje. Klidně by se mohla losovat i místa za desetinnou čárkou nebo aktuální venkovní teplota, a samozřejmě také všemi marketéry vytoužená, protože originální nula. Tu letos prozatímně vyfasoval Karel Janeček.

Kdežto přibrat do losovačky dvouciferné hodnoty, jako je „21“, to by numeropolitologům do analýzy hodilo vidle. Naštěstí ne, takže: