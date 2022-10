Glosa: Zasáhne do boje o Hrad Stropnický, nebo Stropnická?

Do boje o Hrad se zapojila nečekaná figura. Herečka Veronika Žilková Stropnická veřejně podpořila Danuši Nerudovou v prezidentské kampani. A udělala to opravdu svérázným způsobem.

Na sociálních sítích zveřejnila video, v němž krátce vysvětluje, proč se rozhodla podpořit právě bývalou rektorku Mendelovy univerzity. A mnohem déle pomlouvá Martina Stropnického, se kterým se právě rozvádí a o němž se spekuluje jako o jednom z možných kandidátů, které do volby vyšle hnutí ANO.

Dozvíme se opravdu impozantní sbírku drbů – že poměrem s mladší kolegyní velvyslanec v Izraeli údajně porušil diplomatické předpisy, že prý chtěl rozklížit hnutí ANO, že na ambasádě bere hodně peněz a tak dále.

Není přitom vůbec jasné, jestli bude Stropnický kandidovat, nebo je jen součástí zastíracích manévrů v hnutí ANO. V týmu Danuše Nerudové se ale zřejmě rozhodli připravit se na každou variantu. A buď se pokoušejí Babiše od nominace Stropnického odradit, nebo si alespoň zajišťují spojence předem.

Pokud ANO o Stropnickém doopravdy uvažuje, Babišovým poradcům musejí z jeho manželky vstávat vlasy na hlavě hrůzou. Jestli něco uprostřed vyhrocené kampaně opravdu nechcete, tak je to oblíbená herečka s přístupem do bulváru, která to s médii umí a je odhodlaná vám zatopit.

Abychom si vypůjčili její vlastní slova: Není dobrý nápad někam kandidovat, když nemáte urovnané rodinné vztahy.

Pro Danuši Nerudovou by podpora od známé herečky mohla být užitečná i bez ohledu na to, jestli Stropnický do volby půjde. Nerudová podle agentur zatím loví spíš mezi mladšími voliči, kteří tvoří čtvrtinu její základny, a mezi vysokoškolsky vzdělanými.

Potíže má naopak u starších lidí nebo v regionech. Zabrousit díky televizní hvězdě hojně propírané bulvárem mimo svoji bublinu se může vyplatit. A troška koření v podobě dramatického rozvodu exponovaného páru by tuhle voličskou skupinu pravděpodobně spíše přitáhla, než odradila.

Ale opravdu jen troška. I tyhle pikantnosti musí mít svoji míru, jinak začnou být spíš kontraproduktivní. Ač Žilková ujišťuje, že se nejedná o pomstu zhrzené ženy, video je tak útočné a osobní, že se těžko ubránit dojmu, že přesně o to jde. Když například hovoří o nové partnerce svého manžela, mluví o Stropnickém jako o „seniorovi“.

Není jasné, zda tým prezidentské kandidátky s tímhle způsobem komunikace souhlasí, nebo jen neodhadl, v co se společná fotka se známou herečkou může zvrtnout. K celé věci Danuše Nerudová říká jen to, že „si váží podpory Veroniky Žilkové. Rodinné záležitosti kohokoliv jiného mi nepřísluší jakkoliv komentovat.“ Ve výsledku je to ale jedno, protože voliče tyhle nuance moc nezajímají. A může u nich nakonec převážit dojem, že se Nerudová v boji o prezidentské křeslo neštítí ničeho.