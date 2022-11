Janeček a Diviš odevzdali podpisy a hlásí se do boje o post prezidenta

„Já si přál alespoň 60 000, aby byla dostatečná rezerva, ale 73 je dvacáté první prvočíslo, takže je to i symbolicky naprosto fascinující,“ řekl Janeček novinářům. Ke kandidatuře uchazeči o účast ve volbách potřebují minimálně 50 000 ověřených podpisů nebo podporu 10 senátorů či 20 poslanců.

Do prezidentských voleb hodlá podle předchozích vyjádření investovat maximální povolenou částku - 50 milionů korun během obou případných kol voleb. Dosud má podle transparentního účtu i největší výdaje - asi 24 milionů korun. Podle průzkumů ale v současné době k favoritům nepatří.

„Jsem přesvědčen, že moje šance jsou větší než zlatý řez pí, neboli odmocnina z pěti minus jedna, to celé lomeno dvěma,“ uvedl.

Do povědomí veřejnosti vstoupil Janeček před deseti lety vytvořením Nadačního fondu proti korupci, který tehdy poukazoval na podezřelé zakázky zejména v pražském dopravním podniku. Podporuje i vědecké projekty v rámci Nadačního fondu Neuron a je autorem nové volební metody D21.

❗️61 600❗️ To je celkový počet podpisů, který jsem dnes ráno odevzdal na @vnitro ✅️ Ještě jednou obrovské poděkování všem, kteří mě podpořili a dali mi důvěru 💯 #kareldivis #kareldivisprezident #podpisy #kandidatura #ministerstvovnitra #mvcr pic.twitter.com/d2cQzr41zN

Diviš počítá, že do následující kampaně vloží do deseti milionů korun, kampaň si zatím platí především ze svých zdrojů. Plánuje dále objíždět Českou republiku, bude se snažit vést co nejvíce kontaktní kampaň, účastnit se besed a rozhovorů s novináři nebo posílit sociální sítě. Připravenou má i venkovní reklamu.