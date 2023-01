Komentář: Babišova (ne)vina a limity práva

Soud s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo vrcholí – zatím nepravomocným – osvobozujícím rozsudkem. Je to jistě dobrá zpráva o nezávislosti českých soudů. Vyhnuly se jak Babišovu nevybíravému tlaku, tak i velké společenské poptávce, která si žádala potrestání bývalého premiéra.

Babišovy stížnosti na „politický proces“, v němž se ho jeho konkurenti snaží odstranit z politiky a manipulují pro to celou justici, se ukázaly jako vymyšlené. Ačkoli je zřejmé, že soudí-li soud kohokoli, dělá to jako zástupce a mediátor společnosti, tedy zástupce „polis“. Politický ve smyslu společenský je v tomto smyslu tedy každý soudní proces, ať už je veden s politikem nebo s kýmkoliv jiným. Proto všecho to „Jménem republiky“ a „Lid versus…“.