Komentář: Pavel má stejný problém jako Zeman. Velký mandát v malém prostoru

Když zavětřil příležitost, zcela ignoroval rozložení sil v Poslanecké sněmovně a jmenoval si „prezidentskou“ vládu. Při jmenování ministrů udělal z Pražského hradu kádrové oddělení Úřadu vlády. Z udělování milostí si vytvořil nástroj pro vlastní politickou propagaci (viz případ Kajínek) nebo výpomoc blízkým spolupracovníkům (případ Balák). Do jmenování bankovní rady ČNB otevřeně promítl svůj vlastní názor na měnovou politiku (případ Michl). Při jmenování profesorů bez uzardění operoval s čistě osobními motivy (případy Putna a Fajt). A to nemluvíme o prosazování vlastních mocenských zájmů prostřednictvím účelového mocenského paktu s politicky slaboučkým premiérem Andrejem Babišem.

Nicméně jak Pavel obstojí tváří v tvář prezidentskému mocenskému paradoxu, uvidíme až při prvních vypjatějších momentech. Jisté varovné signály už zvolený prezident vyslal. V předvolebních debatách několikrát zopakoval, že by odmítl jmenovat ministra z hnutí SPD na silové rezorty. Nikoli individuálně, například kdyby měl informaci, že kandidát SPD je napojen na ruské tajné služby – což si lze snadno představit a byl by to jistě dobrý důvod takové jmenování blokovat. Prostě hnutí SPD usiluje o vystoupení Česka z nadnárodních struktur, tudíž je třeba mu upřít některé ministerské pozice. To je zrovna postoj, který je s ústavností dost na štíru, a pokud by se taková situace měla v budoucnu skutečně odehrát, rozpoutalo by to jistě velmi vášnivou debatu.