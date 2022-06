Komentář: Prezident „vydrancované země“

Dezinformační scéna věrně opisuje z ruských propagandistických zdrojů bludy o tom, jak Ruská federace ekonomicky vzkvétá navzdory sankcím, zatímco Západ se propadá do krize, ze které vyjde poražen, přičemž náklady ponesou obyčejní občané. Vedle toho ale téma pochopitelně rezonuje i v seriózních mediálních diskusích a obsazích: česká společnost se bude muset vyrovnat s ekonomickým propadem, jehož důsledky pro značnou část populace mohou být nelehké, v nemalém procentu případů existenčně ohrožující. Vždyť značná část společnosti je dlouhodobě zatížena latentní chudobou, a to do takové míry, že jednorázový výdaj v řádu vyšších tisíců korun nad rámec pravidelných měsíčních nákladů je mimo jejich možnosti.

Ekonomická krize bude rámovat společenskou diskusi, tu seriózní i tu manipulativní, nepochybně celé dlouhé následující měsíce. Zintenzivní zvlášť před volbami, kterých nás čeká hned několik: volby do zastupitelstev obcí, doplňovací volby do Senátu a hned po Novém roce volby prezidentské.

Všechny budou výrazně tímto rámováním ovlivněny. V dnes již naplno běžící kampani před obecními volbami, která vyvrcholí na konci září, zcela určitě dojde k přenosu tématu z vládní a parlamentní úrovně, kam nepochybně patří, na úroveň obecních zastupitelstev, která sice z tohoto úhlu pohledu nezmůžou nic, i tak se ale bude hodnotit, za koho „bude líp“. Souvisí to významně s tím, že politické volby jsou více iracionální než racionální a že v nich hraje roli vztah k politickému subjektu nebo k politikovi, nikoliv dobrá znalost toho, co která úroveň politické správy nebo samosprávy reálně ovlivní.

Prezidentská role je výjimečná v tom, jak dokáže společnost scelovat (či rozdělovat), jak dokáže artikulovat veřejný zájem v duchu ústavních hodnot (či jak dokáže ústavu ohýbat). A zároveň je to pozice, ze které není možné srazit inflaci, změnit kurz měny nebo zařídit zaměstnancům či podnikatelům vyšší výdělky. Je to funkce, ze které je možné vzkvétající či vydrancovanou zemi účinně podporovat v euforii či naději, je možné ji držet pohromadě, je možné dodávat jí odhodlání a pomáhat odrážet útoky těch, kteří by ji chtěli svými úmysly poškozovat. Ať už zvenčí, nebo zevnitř. Na to je třeba v nadcházejících měsících myslet.