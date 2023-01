Nerudová může podpořit Pavla i finančně, říká šéf dohledového úřadu

Neúspěšní kandidáti na prezidenta ještě mohou zasáhnout do volební kampaně před druhým kolem voleb, ve kterém se utkají Petr Pavel s Andrejem Babišem.

Pokud doposud nevyčerpali 40milionový limit, a mají tak volné peníze, mohou je použít na podporu v kampani jiného kandidáta.

„Kandidát nepostoupivší do kola druhého je omezen pouze limitem 40 milionů korun výdajů. Je pouze na zvážení kandidáta, zda příjmy z volebního účtu použije na podporu jiného kandidáta s jeho vědomím, či se už do kampaně nezapojí,“ vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera.

Řekněme, že kandidátům, kteří nepostoupili do druhého kola, zbyly nějaké peníze z limitu 40 milionů. Jak s nimi mohou nyní naložit?

Volební zákon nijak neomezuje kandidáty, kteří se druhého kola volby neúčastní, v oprávnění pokračovat v kampani až do vyčerpání jejich příjmů, maximálně do 40milionového limitu výdajů. Dle volebního zákona kampaň pro všechny kandidáty končí až vyhlášením celkových výsledků voleb.

Obsahově zákon kampaň vymezuje jako „jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta republiky nebo volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky.“ Z uvedeného nevyplývá, že by kandidát musel vést kampaň výhradně ve svůj prospěch.

Kde se budou kandidáti přetahovat o voliče? Seznam Zprávy analyzovaly detailní volební výsledky dvou hlavních finalistů a zachytily, kde se finalisté budou nejvíce přetahovat o voliče ve druhém kole prezidentské volby. Mapy ukazují, kde se budou Andrej Babiš a Petr Pavel přetahovat o voliče

Mohou tyto prostředky použít na kampaň ve prospěch či neprospěch některého z kandidátů, kteří do druhého kola postoupili?

Volební kampaň končí pro kandidáta až vyhlášením celkových výsledků voleb. Zákon nerozlišuje, zda kandidát postoupil či nepostoupil do druhého kola, kandidát nepostoupivší do kola druhého je omezen pouze limitem 40 milionů korun výdajů. Je pouze na zvážení kandidáta, zda příjmy z volebního účtu použije na podporu jiného kandidáta s jeho vědomím, či se už do kampaně nezapojí.

Pokud by například Danuše Nerudová využila zbylé prostředky na podporu Petra Pavla, počítaly by se takto utracené prostředky do jejího limitu, nebo do limitu kampaně Petra Pavla?

Je pravděpodobné, že by ve vámi uvedeném příkladu šlo o podporu kandidáta s jeho vědomím, který postoupil do druhého kola volby. Výdaje spojené s touto podporou by musely být vykázány jako výdaj kampaně kandidáta, který nepostoupí do druhého kola, a současně i jako bezúplatné plnění u kandidáta, který do druhého kola postoupí.

Zjednodušeně řečeno, výdaje by se objevily ve zprávě paní Nerudové a rovněž i ve zprávě pana Pavla.

Jaké mají prezidentští kandidáti povinnosti? A začíná vám práce hlavně po volbách?

Nejdůležitější povinností je zřídit si transparentní účet a odkaz na něj sdělit úřadu a úřad ho zveřejní na webových stránkách našeho úřadu. To je nejdůležitější věc, aby voliči věděli, za co kandidát utrácí a odkud na to bere peníze.

Druhá věc, kterou jsem zmínil, bylo označení propagačního materiálu, aby bylo jasné, kdo zadal ty propagační materiály a kdo je vyrobil. Třetí důležitý úkol pro kandidáty je nejpozději tři dny před volbami zveřejnit všechny dárce, jejichž peníze či nepeněžní plnění byly využity v kampani. Zde se ukáže, kdo financoval celou kampaň jednotlivých kandidátů.

Poté jsou další věci, které jsou už po volbách, a sice nejpozději do 90 dnů po volbách zaslat úřadu zprávu o financování volební kampaně a vyvěsit ji na webu kandidáta.