Bezprecedentní, ocenil Pavel Nerudovou

Pavel na úvod řekl, že si moc váží podpory. „Takto konkrétní spolupráce dvou kandidátů nemá precedent,“ řekl Pavel s tím, že jde možná o začátek nového směru, jakým by se politika mohla ubírat.

Nerudová řekla, že by chtěla vyzvat všechny své voliče, aby přišli k volbám, aby se podařilo porazit „zlo“, které podle ní představuje Andrej Babiš.

„Je to souboj mezi dvěma světy,“ nastínil Pavel svůj pohled na blížící se druhé kolo. Je ale třeba odmítnout, že jde o souboj Prahy a venkova.

„Spíše to vnímám jako převzetí štafetového kolíku,“ uvedl k tomu, že chce propagovat i témata, která do kampaně vnesla Nerudová.

Pavel zmínil také „jasně deklarované spojenectví Andreje Babiše s Milošem Zemanem“. „Nebudu říkat, co to představuje a může znamenat do budoucna,“ dodal Pavel.