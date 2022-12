Soudci se kvůli volbám ostře pustili do vnitra

Před pěti lety jsme konstatovali, že každý poslanec a senátor má právo navrhnout jednoho kandidáta. Ministerstvo vnitra stále na svých webových stránkách tvrdí, že mohou navrhovat kandidátů více, aniž by vůbec zmínilo názor Nejvyššího správního soudu, který je opačný. Vede to k větší právní nejistotě a riziku dalších právních sporů.

Pokud by Česko zůstalo u nynějšího systému voleb, co je potřeba v zákoně zpřesnit?

Soud musel na čtrnáct dní odložit veškerou jinou agendu a věnovat se této problematice. Mám za to, že to je zbytečné. Buď je třeba zákon podrobit revizi, zjednodušit postupy, anebo se vrátit k nějakým jiným řešením.

Letos se u Ministerstva vnitra sešlo pět kandidátů s občanskou podporou. Vůbec nezpochybňuju, že jen revize kontrolních vzorků představuje pro úředníky nutnost projít desítky tisíc podpisů. To je nesmírně náročné. Je jasné, že to ministerstvo musí dělat za pomoci výpočetní techniky. Je ale vidět, že ta robotika generuje velké množství chyb. Chyby jsou i na straně petentů a těch, co vyplňují petice. Musí psát čitelně, aby to stroj mohl přečíst. V tomto směru ministerstvu nezávidím. Bylo to náročné, ale ministerstvo si na to zvolilo nějakou svou metodiku a zdá se, že v tom ručním překontrolování údajů ne zcela důsledně postupovalo.