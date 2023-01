Partneři kandidátů na jednom pódiu: Nepochybuji o něm, ale co nám to přinese?

V kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze se v pátek večer sešly protějšky šesti prezidentských kandidátů - Klára Fischerová, Monika Hilšerová, Robert Neruda, Eva Pavlová, Dana Středulová a Aneta Zimová.

Manželky dalších kandidátů Monika Babišová a Dara Baštová pozvání odmítly, Karel Diviš ženatý není.

Na úvodní otázku, zdali je jejich muž či žena tím pravým kandidátem na prezidenta, odpovídala šestice účastníků debaty podle očekávání kladně. Pochyby o kandidatuře manžela připustila jen Monika Hilšerová.

„Není to tak, že bych pochybovala o něm, ale spíš jestli je to správné rozhodnutí pro naši rodinu. Ucházet se o Hrad, co nám to přinese, co nám to vezme a tak dále,“ řekla Hilšerová.

Vícero partnerů prezidentských kandidátů ale přiznalo, že je zpráva o zapojení do boje o Hrad zaskočila. Eva Pavlová pak připustila, že když jí manžel kandidaturu oznámil, reagovala emotivně. „Jestli se náhodou nepos*al,“ popsala Pavlová svoji reakci.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +16

Výkony svých partnerů na podiu sledovali kandidáti z hlediště. Debatu uspořádala Asociace společenské odpovědnosti.

Střet zájmů

Řeč přišla i na to, zdali by si potenciální první dámy nebo gentleman ponechali svou dosavadní práci. Například manžela Danuše Nerudové, který je podílníkem v největší právní kanceláři v Česku, by to postavilo do střetu zájmů.

Toho se týkají i zprávy o zakázkách, které Nerudova kancelář získala od Mendelovy univerzity v době, kdy ji vedla jeho žena. Neruda sám považuje tyto zprávy za útok na kandidaturu jeho manželky.

„Myslím si, že s tím jsme do toho šli. A upřímně řečeno, víme asi, že v té intenzitě, hloubce argumentů, dezinterpretací a manipulací, které přišly, jsme čekali, že část útoků půjde přes mě,“ uvedl při debatě Neruda.

Dodal, že by byl ochoten se své práce v krajním případě vzdát, ale pouze pokud by se mu nepodařilo veřejnost přesvědčit, že mu střet zájmů nehrozí. Doplnil, že podle něj existují způsoby, jak podezření minimalizovat.

Do komplikované situace by úspěch jejího partnera postavil také Evu Pavlovou. Ta by jako první dáma měla být nadstranická, je nicméně zastupitelkou v obci Černouček, kde s manželem žijí.

„Zeptejte se mě, až to nastane,“ reagovala Pavlová na dotaz, zdali by se mandátu vzdala. „Já myslím, že bychom si to tam na obci pořešili,“ dodala.

Po boku hlavy státu

Tradičním úkolem partnerů hlavy státu je věnování se charitě či jiné pomoci veřejnosti. K tomu se všichni při debatě hlásili. Každý si to ale představuje jinak.

Třeba Dana Středulová nebyla ve svých vizích konkrétní. Uvedla, že by chtěla využít své zkušenosti z práce v organizaci Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem trestných činů, a že by chtěla jezdit za občany a vyslechnout je.

Robert Neruda by pak chtěl pokračovat ve své právnické činnosti a věnovat se bezplatnému právnímu poradenství.

Klára Fischerová i Monika Hilšerová by rády posílily paliativní péči. Evu Pavlovou zase trápí situace samoživitelek a rovnost žen. Choť bývalého rektora Univerzity Karlovy Aneta Zimová by se ráda věnovala nedostatku dětských psychologů.

Zimová také kritizovala, že debaty prezidentských kandidátů jsou rozděleny na tři favority a zbylé uchazeče o Hrad. Ohradila se rovněž vůči výzvám k odstoupení kandidátů, kteří nepatří mezi tři nejsilnější.