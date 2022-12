Pavel terčem antikampaně? Představil tři scénáře svojí lživé dehonestace

„Víme, že se tyto informace shromažďují, a ať budou použity nebo ne, tak se k nim chci už dopředu postavit čelem,“ vysvětlil. A řekl, že je zřejmé, že kandidát hnutí ANO Andrej Babiš, lidé kolem Hradu a prorusky orientovaná populace nemají zájem, aby se do druhého kola dostal. „A udělají pro to všechno.“

Téměř 2 tisíce lidí, kteří se účastnili průzkumu platformy Výzkumník Seznam Zpráv odpovídaly, jak by si představovali, že by měl vypadat budoucí prezident. Výsledky si přečtěte v následujícím článku.

Už dopředu vyvrátil i informace, že by se dopouštěl domácího násilí na své bývalé ženě. Zde případné otázky odkázal na své dva už dospělé syny, které má z prvního manželství. „Kdo se zeptá mé první ženy i mých dospělých synů, určitě by nedopustili, kdybych se k jejich matce měl chovat špatně. Nehledě na to, že to je věc, která může člověka do nějaké míry kompromitovat. Tudíž by vyšla najevo i při mých dřívějších prověrkách,“ uvedl.