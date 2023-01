Podporovali Zemana. Teď umělci v čele s Bohdalovou svoji volbu tají

Trochu sdílnější byl věrný Zemanův fanoušek, hudebník a výtvarník František Ringo Čech, někdejší Zemanův spolustraník. „Jednoznačně volím Losnu!“ stál si za svým. Jméno konkrétního kandidáta, kterému to hodí, nebo zda vůbec k volbám půjde, říct nechtěl. Losnu prý myslí naprosto vážně.

Nejúspěšnější česká zpěvačka Lucie Bílá Miloše Zemana podpořila v první volbě v roce 2013. „I když si vážím i ostatních kandidátů, tak Miloše Zemana považuju za tu osobnost, za kterou se otočí dav,“ řekla tehdy. Zemanův tým to okamžitě využil v kampani a Bílá, v minulosti velká podporovatelka Zemanova předchůdce Václava Klause, za to tehdy sklidila velkou kritiku.

Před pěti lety proto v rozhovoru pro Seznam Zprávy už byla opatrnější a svoji volbu si nechala pro sebe s dodatkem, že chce lidi stmelovat, ne rozdělovat. Nevyjádřila se ani nyní. Redaktorce nejdřív hned po představení položila telefon. Na zaslanou SMS jen odpověděla přáním do nového roku a emotikony srdíček.

Vůbec nereagovali třeba režisér Filip Renč, který byl v roce 2013 autorem Zemanova volebního klipu a podporoval prezidenta i posléze, nebo zpěvák Daniel Hůlka, který byl velkým podporovatelem Zemana (dokonce kandidoval za jeho SPOZ) a názorově se s ním rozešel až na začátku covidové krize, kdy se ho dotkla prezidentova slova, že by si měl dát mokrý hadr na hlavu poté, co se zpěvák zúčastnil antirouškařské demonstrace. Tehdy Zemanovi vrátil státní vyznamenání z roku 2016 a v dopise mu vyčetl, že se nezachoval jako opravdový přítel.

Miloše Zemana před volbami v roce 2018 podpořil zpěvák Michal David. Od prezidenta pak týž rok dostal státní vyznamenání. Koho bude volit, neprozradil. A to ze zcela prozaického důvodu: „Bohužel jsme na Tenerife a tady volit nemůžeme,“ vysvětlil v SMS. Na doplňující dotaz, kdo z kandidátů je mu alespoň sympatický, odpověděl, že vůbec netuší.

Seznam Zprávy oslovily i zpěvačku Ilonu Csákovou, která se v minulosti k politice příliš nevyjadřovala, až do předloňského roku, kdy se začala objevovat na demonstracích proti opatřením proti covidu a posléze kandidovala do Poslanecké sněmovny za antivaxerský Volný blok. „Nechám si to pro sebe,“ sdělila.