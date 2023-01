Komentář: Menší zlo budeme na Hrad volit ještě deset let

V pořadu Seznam Zpráv Ptám se já například Pavel, ročník 1961, nedokázal vysvětlit, proč o mnoho let později, v roce 1987, ve svém ručně psaném životopisu uvedl: „Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k mému věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší, posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil.“

Na opakované dotazy moderátorky, zda tomu s velkým odstupem, krátce před revolucí, opravdu věřil, neuměl odpovědět. Dělal, že otázku nechápe. Mlčel, aby následně přešel do ofenzivy slovy, že „se o tom nebude bavit, protože to k dnešku nemá vůbec žádný vztah“.

Transparentnost first.

Andrej Babiš je kapitola sama o sobě. Nebo spíše román. Knih o jeho rozporuplné minulosti vyšlo ostatně několik. Šéf hnutí ANO se více než deset let pokouší přesvědčit soudy , že nebyl pod krycím jménem Bureš agentem StB. Zatím ne zcela úspěšně. Další líčení právě běží.

Nikdy navíc jasně nevysvětlil okolnosti svého tajuplného zbohatnutí v 90. letech. V České republice působil někdejší premiér od roku 1992. O svém byznysu z té doby však mlčí. Když na svoji obranu v březnu 2017 zveřejnil přehledy svých příjmů, začal až rokem 1996. Co bylo předtím, neprozradil. Přitom už jen nákup akcií Agrofertu nasvědčuje, že měl nejpozději na přelomu tisíciletí velké peníze. Kde je vzal, neřekl.

O minulosti mlží i Danuše Nerudová. Mnoho měsíců se snažila vymlčet aféru s plagiátem a turbodoktoráty , které za poplatek údajně udělovala Mendelova univerzita v době, kdy ji vedla. Mého kolegu, který se za ní vypravil do Berouna na mítink, odignorovala. Po skončení akce sice debatovala s redaktorkou komerční televize o tom, kolik druhů cukroví už má napečeno na Vánoce, ale reportérovi Seznam Zpráv možnost k dotazům nedala. Zmizela v zákulisí. Novináři týdeníku Hrot pak připomenuli, že jim na otázky stran doktorátů odmítá reagovat už od dubna.

V éře, kdy byla Danuše Nerudová rektorkou, poslala Mendelova univerzita do advokátní kanceláře, již spoluvlastní její choť, pět objednávek. Podle kandidátky na prezidentku o střet zájmů nešlo, vysvětluje proč.

Hrozné je i to, že více než třicet let po listopadu si pořád vybíráme hlavu státu metodou nejmenšího zla. Neseme si v podrážkách zaschlé zbytky bahna morální bídy socialismu. Přičemž jen Nerudová o sobě může blahosklonně prohlašovat, že si s bolševiky nezadala. Je to směšné. V roce 1989 jí bylo deset.