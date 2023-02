Jak se měnila image Petra Pavla. Vzorem byly filmové megastar

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Dokonale střižené sako, mladistvý účes, upravené vousy. V sobotu zvolený prezident Petr Pavel veřejnost nezaujal jen svými názory či klidem, ale také perfektní image státníka západního střihu.

Při pohledu na některé starší snímky z Pavlova soukromí je zřejmé, že bývalý předseda vojenského výboru NATO musel na své vizáži zapracovat za pomoci odborníků. Autorkou jeho proměny je módní návrhářka Štěpánka Pivcová, zakladatelka značky TheMAY Studios.

Jak řekla Seznam Zprávám, šlo spíš o doladění detailů - zeštíhlení siluety, kvalitní materiály, modernější účes či střih vousů. „Byly to detaily, Petr Pavel je totiž dokonalý materiál, kde není potřeba nic zakrývat. Naopak jsme si mohli dovolit ho vyšvihnout, vysoustružit,“ vysvětlila.

Na první setkání, kde se řešila především image pro fotografie na billboardy, si přinesla obrázky charismatických hollywoodských herců, jejichž stylem se chtěla inspirovat. Politiky prý záměrně vynechala.

„Byli tam George Clooney, Daniel Craig, ale v některé poloze i Clint Eastwood nebo Robert Redford. Ti, kteří mají chlapské charisma,“ popsala návrhářka, která stojí za kompletní image Pavla a jeho manželky Evy, a to včetně nyní už ikonických flanelových košilí či dokonale sladěného a promyšleného outfitu, který budoucí první pár oblékl na tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků druhého kola.

Foto: Zuzana Bönisch Petr Pavel s manželkou Evou.

Manželé Pavlovi v sobotu navečer působili na pódiu jako v politických kampaních, které známe spíš ze Spojených států. Oba v padnoucím oblečení, Eva Pavlová navíc ve starorůžových šatech sladěných s kravatou svého muže. Vše doplňoval decentní make-up a promyšlené šperky od Hanuše Lamra, mezi jehož zákaznice se v minulosti zařadila mimo jiné i bývalá šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová.

To vše bylo ve viditelném kontrastu s končícím prezidentem Miloše Zemanem a jeho ženou Ivanou, jejichž modely a zevnějšek často vyvolávaly u veřejnosti spíše rozpaky.

Podívejte se na proměnu Petra Pavla ve fotogalerii:

Foto: Tomáš Jůnek, ČTK +21

Podle módní návrhářky Liběny Rochové může propracovaná image nastupujícího prezidentského páru do budoucna pomoct kultivovat vlažný vztah Čechů k módě. „Pevně v to doufám. Myslím, že když uvidí elegantní pár s čistými botami - Češi jsou známí tím, že nosí špinavé boty -, tak je to bude kultivovat,“ řekla Seznam Zprávám. Dodala, že u manželů Pavlových oceňuje i kultivovanost projevu. „Je to vyrovnaný elegantní pár.“

Zapojení stylistky do kampaně ocenil i Ladislav Špaček, odborník na etiketu a někdejší mluvčí prvního českého prezidenta Václava Havla. „Na výsledku je to vidět. Je vidět, že je to pečlivě připravená práce a že to nepodcenili,“ podotkl.

Nejde podle něj o nic, za co by se měl politik stydět. „Stejné je to s mediální komunikací, ekonomickými otázkami a podobně. Na to je také zapotřebí oslovit ke spolupráci někoho, kdo tomu rozumí.“

Pavlovo kategorické ne

Petr Pavel byl podle Pivcové tvárný a během kampaně si nechal poradit, případně o návrzích diskutoval. Kategorické ne prý slyšela jen u jedné věci - u kabátu. „Ten nechtěl. Říkal, že si ho nevezme. Dlouho jsem nechápala proč, ale jemu není zima. To mi řekli i jeho kolegové, kteří ho znali z armády, že on kabát nikdy neměl,“ vzpomínala.

Nakonec ale i generál ve výslužbě v tomto směru kapituloval a na poslední setkání s příznivci před druhým kolem prezidentských voleb si elegantní kabát oblékl. „Vidíte, že i starého psa novým kouskům naučíte,“ komentoval to tehdy z pódia na Staroměstském náměstí.

Nešlo ale o žádné velké prozření. Kabát oblékl poté, co své nedostatečné oblečení při venkovní kontaktní kampani uprostřed ledna odskákal nepříjemným nachlazením.

Propracovanou image se Štěpánce Pivcové podařilo vybudovat i v oblasti neformálního oblékání. Trička nebo koženou bundu ovšem převálcoval jeden kus oblečení, který se od loňského podzimu postupně doslova prodral do kampaně a stal se jedním z jejích symbolů. Flanelová košile.

Kolem loňských Vánoc, kdy vrcholila kampaň před prvním kolem, vzbudila v Česku lehké šílenství mezi příznivci Petra Pavla. Nejednalo se však o žádný geniální nápad stylistky, ale o kus oblečení, který prezidentský kandidát rád nosil, a u nějž stylistka zavětřila velký potenciál.

Foto: Facebookový účet Petra Pavla, Seznam Zprávy Manželé Pavlovi v ikonických flanelkách.

Punc lidového oblečení

Když si Pivcová dělala průzkum toho, co Petr Pavel nosí jako neformální oblečení a co by bylo potřeba doladit, objevila flanelové košile.

„On koukal, co já na to, jestli mu řeknu, že je musí vyhodit.“

Návrhářka se prý ale naopak zaradovala, protože flanelka pro ni symbolizovala chlapské oblečení, které je spojené se subkulturou grunge, ale také třeba s uniformou skotských dělníků. „Má to punc lidového oblečení, které ale není trapné,“ dodala.

A za flanelku Pavla pochválil i Ladislav Špaček, který je známý spíše jako propagátor elegantní pánské módy ve smyslu sladěných kapesníčků či promyšlených manžetových knoflíčků.

„Je to nápadité, dobré a vtipné. Co to tak sleduju, tak to zabralo, takže to v tom případě musím hodnotit jako dobrý symbol,“ řekl Seznam Zprávám Špaček. Jako dobré gesto ocenil třeba obdarování slovenské prezidentky Zuzany Čaputové flanelkou.

Jen pro zajímavost - flanelová košile je podle vlivného magazínu Vogue jedním z módních trendů pro rok 2023.

Flanelová košile nebyla úmysl. Zjistili jsme, že pan generál má flanelky rád. My jsme s tím nejdřív trochu bojovali, protože to do určitého momentu nebylo vnímáno jako trendy kus ošacení. Ale pak jsme zjistili, že než s tím bojovat, bude lepší tomu dát prostor. Pavla Nýdrle, šéfka Pavlovy kampaně

S tím, jak se postupně do kampaně zapojila i Eva Pavlová, zaměřila se Štěpánka Pivcová také na její garderobu, byť říká, že budoucí první dáma má svůj styl, ve kterém se cítí dobře a který jí sluší. S oblečením na důležité události, včetně vyhlášení voleb, si však nechala poradit, aby s manželem působila sladěně.

„Paní Pavlová často jako inspiraci zmiňovala Hanu Benešovou. Vyrazila jsem proto na UMPRUM a nakoupila jsem si knihy o dobové módě, abych z nich něco načerpala. Je to už ale téměř 100 let stará záležitost, proto jsem se rozhodla spíš pro moderní eleganci,“ vysvětlila Pivcová.