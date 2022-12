Průzkum pro ČT: Těsně vede Nerudová, druhé místo si dělí Babiš s Pavlem

Podle volebního modelu společností Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi (ČT) by nyní v prvním kole voleb vyhrála Nerudová s podporou 27 procent voličů, Babiš a Pavel jsou v těsném závěsu a získali by shodně 26,5 procenta hlasů.

Z dalších kandidátů by v prosinci následovali s podporou 6 procent Pavel Fischer a se 6 procenty Marek Hilšer. Jaroslav Bašta by získal 3,5 procenta a Josef Středula 3 procenta. Kandidátů je devět, další by nepřekonali hranici dvou procent, uvedla ČT.