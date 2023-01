„Nečekal jsem, že Babiš zajde tak daleko,“ říká Pavel

Prezidentský kandidát Petr Pavel se vydal za voliči do Ostravy. Zatímco v pátek se hned zrána chystá na kampaň mezi dělníky, kteří přicházejí na ranní směnu, při večerním přejezdu z mítinku v centru města do hospody v Porubě poskytl rozhovor Seznam Zprávám. Mluvil o útocích Andreje Babiše, své strategii a také představách, jak by změnil Pražský hrad.

Jakým způsobem jste byli strategicky připraveni na druhé kolo, když vidíte, že Babiš šel okamžitě ven s billboardy o válce?

Na Andreje Babiše se tak úplně připravit nedá. On je nevyzpytatelný, občas dokáže překvapit sám sebe, natož svůj tým. Oni z něho také musejí být trošku paf. Sem tam jim utekl ze skriptu, sem tam se vyjádřil k něčemu, k čemu neměl. On takový prostě je. Nepředvídatelný. Věděli jsme, že musíme očekávat spoustu překrucování a spoustu lží.

Počítali jste s tématem války, které tak silně akcentuje?

To jsem nečekal, že by až takto daleko zašel. Byl jsem nachystaný na útoky proti mně, ale že si vezme lidi jako rukojmí a vyděsí je válkou, to mě nenapadlo.

Babiš ještě přitvrdil. Přišel s nový billboardem a nápisem „generál nevěří v mír“. Jde o váš výrok, že „trvalý mír je iluze“. Nelitujete, že jste to takhle řekl?

Nelituju. To ale neznamená, že bychom se o mír neměli snažit a usilovat o ukončení konfliktu na Ukrajině. Ale když se podíváte, tak každý den na světě probíhá někde nějaký konflikt. Historie lidstva je prostě historií konfliktů. Sice máme různá období míru, ale trvalý mír je iluze.

Máte připravená svoje témata, abyste nebyl v defenzivě a nemusel pořád jen reagovat na Babiše? Aby se neřešila jen válka?

Já říkám, vraťme zemi respekt, důstojnost, pojďme zemi dostat z krize, překonat inflaci, nastartovat ekonomický růst, daňovou i důchodovou reformu. Samozřejmě ale chápu, že naše téma důstojnosti nebude mít v kontrastu se strašením válkou stejný emocionální náboj.

My teď musíme dát lidem najevo, že Babiš zneužil jejich přirozené obavy a udělal z toho téma. To je podpásovka ne vůči mně, ale vůči všem lidem. Myslím si, že to přepísknul a jen odradil část voličů, kteří mu chtěli dát hlas, protože jim to půjde krkem.

Vnímáte ale na příkladu Karla Schwarzenberga a Jiřího Drahoše z předchozích voleb, že nevede k úspěchu nechat protikandidáta diktovat témata a jen reagovat?

Proto se snažíme lidem ukázat, že to je linie, kterou už musíme přerušit. Snažíme se lidem říct – nenechte se strašit. To je jenom taktika, která se vás snaží otrávit, zblbnout a obrátit váš hněv proti někomu. Ale v debatách s lidmi slyším, jak lidé cítí, že realita kolem není tak děsivá, jak to maluje Andrej Babiš.

Před pěti lety jsme viděli, jak silnou roli sehrály dezinformace v řetězových mailech, které rozdmýchávaly třeba obavu z migrace. Máte informace o tom, co dnes běží v této neviditelné scéně? Jako například zprávy o mobilizaci? A kdo za tím podle vás stojí?

Zatím jsme po tom nepátrali. Ale když si to člověk dá dohromady, tak je to jasné: Z podpůrného prohlášení Miloše Zemana na adresu Andreje Babiše, že hradní trio by si raději přálo jako prezidenta Andreje Babiše, je celkem jasné, že propojení na ruskou scénu nějaké bude.

A když si vezmu, kdo byl za kybernetickým útokem na naše webové stránky, tak není daleko si domyslet, kdo může být za řetězovými maily a esemeskami.

Myslíte si, že to ruská scéna dělá v kooperaci s Andrejem Babišem?

Já bych spíše řekl, že oni jsou jen inspirováni. Já nechci říkat, že Andrej Babiš je proruský, ale fakt je, že ruská scéna mu fandí. Snaží se při šíření dezinformací zapojit do jeho argumentace, protože vidí, že to může zabrat. Snaží se mu tím pomoct. Dobře totiž vědí, že on jako prezident je pro ně menším nebezpečím než já.

Čekání na nedělní překvapení

Co říkají vaše aktuální průzkumy a modely o situaci teď před finále? Jak ochotně se k vám třeba přelévají hlasy od kandidátů, kteří vypadli v prvním kole a podpořili vás?

Náš stratég na tom samozřejmě intenzivně pracuje, ale čísla vám nebudu prozrazovat a sypat je ochotně z rukávu. Co mohu říct – zatím nevypadají úplně špatně. A je to docela setrvalý stav. Otázka je, co se ještě stane příští týden, protože Andrej Babiš ohlásil na neděli nějaké překvapení. Tak nevím, jestli půjdou s Monikou na oběd, nebo nás něčím zaskočí.

Co podle vás finále rozhodne?

To, co dnes Andrej Babiš dělá, svědčí o tom, že ví, že svou voličskou bázi už nerozšíří. Jediná jeho možnost tak je znechutit a otrávit mou voličskou základnu. A to jak tu mou původní z prvního kola tak příznivce Danuše Nerudové nebo Pavla Fischera, aby už podruhé hlasovat nešli. To je jeho taktika.

Jakou máte představu o fungování Pražského hradu, kdybyste se stal prezidentem?

Jedním slovem otevřený. A nejen ve fyzickém slova smyslu, ale i informačně. Vždyť to, co jsme viděli poslední roky, bylo v podstatě informační embargo. To se musí změnit. Například tím, že Hrad bude pravidelně komunikovat. A to možná i různými kanály. Ukázalo se v kampani Danuše Nerudové, jaký potenciál je v mobilizaci mladých lidí. Je potřeba je oslovovat způsobem, který oni berou a zabírá na ně.

Jak přesně?

Mluvím například o youtuberech z jejich věkové kategorie. Říkal jsem si, proč nemít vedle tiskového mluvčího i asistenta tiskového mluvčího pro mladé, někoho typu Honzy Špačka. Aby se k mladým lidem dostaly informace z Hradu a měli možnost se dění účastnit.

Celkově bych chtěl, aby se na Hradě konalo víc kulturních akcí, seminářů a kulatých stolů. T. G. M. měl svého dvorního architekta Josefa Plečnika, my máme dneska světově proslulého architekta Josefa Pleskota. Říkal jsem si, proč neoslovit jeho a jeho kolegy, jak architektonicky posunout Hrad a vůbec jak zviditelnit Česko odvážnými architektonickými počiny.

Když mluvíte o Masarykovi, nepřemýšlel jste nad tím, že byste jako prezident v případě úspěchu vytvořil kolem sebe nějaké uskupení intelektuálů, politiků a umělců ve stylu Masarykových Pátečníků?

Takovým věcem bych nechal volný průběh. Přijde mi, že takové věci jsou lepší, když vzniknou spontánně. Václav Havel dělal shromáždění typu, že si nadefinoval nějaké zajímavé téma a k tomu si svolal informované odborníky různých názorových proudů. To mi přijde fajn a to by se mi líbilo. Takto můžete vypracovat i odborné posudky a návrhy, se kterými můžete jít na vládu či do parlamentu.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Na ostravském nádraží čekala na Pavla spousta fanoušků.

Miloš Zeman si zakládal na ekonomické diplomacii. V oblibě měl cesty do východních států, kam na své mise brával zejména průmyslové hráče. Jak byste své podnikatelské cesty pojal vy?

Ekonomická diplomacie má svůj smysl. Já osobně bych dal přednost menším a středním podnikům, tam vidím těžiště. Mám na mysli startupy, i takzvané jednorožce. Jde o kategorii, která nás může posouvat dál a dělat nám jméno ve světě. To, že by je prezident vzal do zahraničí na podnikatelskou cestu, by mohlo motivovat další takové podnikatele a firmy, aby se nebáli a šli do byznysu.

Elektromobil? Proč ne?

Prezidentské úřady za Václava Klause i Miloše Zemana byly úzce spjaté s vedením církve, zejména s kardinálem Dominikem Dukou. Jaký vztah s církví a pražským arcibiskupem Janem Graubnerem byste navázal vy?

Jak s Dominikem Dukou, tak Janem Graubnerem mám velmi korektní vztah. Myslím si, že u toho by to mělo zůstat.

V prezidentské kampani se strašně málo mluví o energetice, její budoucnosti, o životním prostředí. Tak se vás aspoň takto zeptáme – jezdil byste jako prezident v elektromobilu?

Nijak bych se tomu nebránil. Spíš bych to viděl na příměstské cesty po Praze či do Lán, na vzdálenější cesty by to stále asi bylo problémové.

A co fotovoltaika, máte ji na střeše?