Středulovi v kampani radí Haškův lobbista

Josef Středula se v boji o Hrad profiluje jako kandidát levice. Strategicky míří na podobné voliče jako šéf ANO Andrej Babiš.

O jeho prezidentském týmu se v posledních týdnech hovořilo v souvislosti s tím, že v něm skončil někdejší protokolář tří prezidentů Miroslav Sklenář.

Seznam Zprávy nyní zjistily, že Středula se v kampani radí se dvěma lobbisty, kteří se v minulosti angažovali v sociální demokracii. A to na opačných vnitrostranických březích – jeden byl spojencem Michala Haška, druhý Bohuslava Sobotky.

Hejtmanův stratég

Jan Slánský je lobbista, který je spojovaný především s hejtmanskou érou bývalého místopředsedy ČSSD Michala Haška. Seznam Zprávy na jeho angažmá u Středuly narazily v souvislosti s brněnskou PR agenturou Red elephant, která pro odborového předáka pracuje. Firmu vlastní Lenka Valachovičová, s níž se Slánský dle svých slov zná delší dobu. Odmítl, že by agenturu ve skutečnosti ovládal on.

Potvrdil, že se Středulou je ohledně kampaně v kontaktu. „Okrajově řeším konzultace v oblasti strategie. Váš zájem mě těší, ale nevím, jestli je to zajímavé,“ řekl Seznam Zprávám. Jak a kdy přesně spolupráce začala, si vzpomenout nedokázal. Nechtěl prozradit ani to, jak přesně Středulovi radí. „Bohužel nemohu, to by nebylo profesionální.“

Zdroje Seznam Zpráv hovoří o tom, že Slánský se neformálně v týmu angažuje při shánění peněz. To lobbista popírá.

S předsedou odborů se prý zná zhruba deset let. „Z doby, kdy jsem pracoval na Asociaci krajů. Je známou věcí, že to bylo v době hejtmana Michala Haška. Dneska už nemáme společná témata,“ vylíčil genezi vztahu se Středulou a vztah k bývalému jihomoravskému hejtmanovi.

„S panem Slánským nijak nespolupracujeme a nejsme v kontaktu už delší čas,“ reagoval na dotaz Michal Hašek. Že by v kampani pomáhal i on, odmítl. „Nejsem členem žádného prezidentského týmu, ani pana Středuly. Občas si napíšeme SMS či zavoláme, ale to i s řadou jiných kolegů či kolegyň napříč spektrem, které jsem poznal za více než 20 let v politice,“ napsal s tím, že aktivní politiku opustil a věnuje se advokacii.

Asociace krajů i karlovarská nemocnice

Středula uvedl, že Slánský za činnost pro tým nedostává peníze. „S panem Slánským se znám z doby jeho působení na Asociaci krajů ČR a má velmi dobré znalosti regionální politiky,“ řekl Seznam Zprávám.

V politickém zákulisí se Slánskému přezdívá Hroch. Jak již bylo zmíněno, byl Haškovým klíčovým pobočníkem a lobbistou. Ten se to pokoušel držet v utajení, ač Slánský třeba v roce 2014 organizoval návštěvu prezidenta Miloše Zemana na hejtmanství a objevoval se v těsné blízkosti hlavy státu.

V seznamu poradců ani zaměstnanců kraje ale dlouho nefiguroval a Hašek tvrdil, že se spolu jen občas potkají na kávě.

Jak Seznam Zprávy rozkryly už dříve, například v roce 2016 Slánský dostal do užívání speciální Land Rover Discovery za 2,1 milionu korun, který předtím koupila jihomoravská záchranka podléhající Haškovi. Hejtmanství na něj poslalo dotaci.

Když Michal Hašek po prohraných volbách v čele kraje skončil, vozidlo se objevilo v garážích záchranářů. Tentokrát už přestříkané na svítivě žlutou, jakou obvykle mají vozy rychlé lékařské služby.

Slánský nejprve popíral, že by s autem předtím jezdil. Přiznal to až ve chvíli, kdy zjistil, že to potvrdil krajský úřad. „Přivezl jsem ho třeba ze záchranné služby na krajský úřad. A to byla jenom nějaká manipulace mezi jedním parkovištěm a druhým. Ale to bylo tak všechno,“ uvedl nakonec v roce 2018.

Nebyl to první vůz za veřejné peníze, který za podezřelých okolností dostal. Předtím načas z hejtmanství zmizel a začal působit v karlovarské nemocnici. Její ředitel souběžně řídil nemocnici v Kyjově, která podléhala jihomoravskému hejtmanství.

V Karlových Varech získal Slánský post tajemníka představenstva s nejasnou náplní práce. A nemocnice mu na leasing koupila auto. To ale po konci ve funkci nevracel – udělal to až v den, kdy se o to začali zajímat novináři. „Nejezdil jsem s ním, stálo u mě doma v Liberci. Náklady na soukromé jízdy jsem platil ze svého,“ vysvětloval tehdy lobbista, který předtím kvůli rychlé jízdě přišel o řidičák.

Na jméno Jana Slánského navíc dorazil na ředitelství Karlovarské krajské nemocnice exekuční výměr znějící na částku 1,8 milionu korun. Muž posléze tvrdil, že jde o výsledek dlouhodobého sporu o blíže neurčené akcie a že už ho vypořádal.

V roce 2014 získal také post v Asociaci krajů, které Hašek předsedal a vybudoval si z ní důležité mocenské centrum.

Ač mezi zaměstnanci kanceláře na oficiálním webu uveden nebyl, rozdával vizitky zástupce ředitele kanceláře Asociace krajů. Co přesně bylo náplní jeho práce ve funkci, která mu otevírala dveře na ministerstva i Úřad vlády, opět nebylo úplně jisté.

„Na náplň práce se ptejte ředitele kanceláře. Já nejsem ten, kdo stanovuje jeho práci,“ glosoval to tehdy Hašek. Jeho podřízený následně řekl, že Slánský vykonává „koordinační, organizační a informační“ práce.

Spojka z Vyškova

Vedení Středulova prezidentského týmu se poté, co na začátku listopadu odstoupil Miroslav Sklenář, ujala Hana Kosová. K ní má blízko další lobbista Josef Strachoň, jenž v minulosti v rámci jihomoravské ČSSD patřil ke spojencům Bohuslava Sobotky.

„Znám pana Středulu mnoho let. Když se mě na něco zeptá, odpovím mu. Fandím mu, myslím, že na to má. Ze všech kandidátů mi přijde nejkompetentnější,“ řekl Strachoň Seznam Zprávám.

Jako devízu uvedl své dlouholeté vazby. „Jak bych vám to řekl. Znám spoustu lidí, se kterými jsem ho (Středulu) spojil. Poskytuji kontakty, když se potřebuje s někým sejít. Je mi 59 let, jsem dlouho na světě, znám lidi po celé republice,“ popsal.

Tímto končí první etapa mé prezidentské kampaně a přichází také změna v mém týmu. Ten vedl Mirek Sklenář, který dneškem končí jako šéf mé kampaně a nastupuje místo něj Hanka Kosová. https://t.co/oDz8ERsez0 — Josef Středula (@JStredula) November 9, 2022

Byl řadovým sociálním demokratem ve Vyškově, partaj opustil se Sobotkovým odchodem z politiky. „Politikem jsem nikdy nebyl, nikam jsem nekandidoval. Politika je složitá věc. Byl jsem členem ČSSD 23 let, jakmile Bohouš Sobotka složil mandát, sociální demokracii jsem opustil,“ přiblížil.

Středula jeho zkušenosti využívá při kampani na východě republiky. „S panem Strachoněm se znám z dob, kdy spolupracoval s panem premiérem Sobotkou. S ním občas neformálně konzultuji svoje výjezdy na Moravu, kde má velkou místní znalost,“ napsal Seznam Zprávám. Ani Strachoň pro jeho tým nepracuje na fakturu.

Bohuslav Sobotka pak řekl, že on s týmem odborového předáka ve spojení není. „Od roku 2018 jsem v soukromém sektoru a politikou se nezabývám. Stejně tak neřeším, kdo pro koho pracuje či nepracuje v prezidentské kampani. S týmem Josefa Středuly nejsem v kontaktu,“ napsal Seznam Zprávám.

Mluvčí na demonstraci

Dalším mužem blízkým Středulovi je Pavel Vlček, který mu pomáhá s komunikační strategií v odborové organizaci.

Vlček mimo jiné působil více než rok jako lobbista ruské společnosti Rosatom, jež usilovala o zakázku na stavbu jaderného reaktoru v Temelíně a dnes před ní varují české tajné služby jako před vlivovým nástrojem režimu Vladimira Putina. V létě 2013, tedy ještě před anexí ukrajinského poloostrova Krym, Vlček spolupráci s Rusy ukončil.

Středulu například v říjnu doprovázel na demonstraci odborů proti zdražování na pražském Václavském náměstí. Na webu odborů je jeho mobilní telefon uveden jako kontakt pro novináře, ale bez jména.