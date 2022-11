Středula mění šéfa prezidentského týmu. Končí protokolář tří prezidentů

Nebylo jisté, zda se mu povede podat dostatečně silnou přihlášku do 1. kola prezidentských voleb.

Předseda odborových svazů Josef Středula dle svých slov sesbíral přes 60 tisíc občanských podpisů pro kandidaturu na Hrad, raději ale vsadil na podpisy senátorů.

Seznam Zprávy nyní zjistily, že Středula pro ostrou část předvolební kampaně překope svůj tým. V jeho čele končí dlouholetý hradní protokolář Miroslav Sklenář. Ten se Středulou spolupracoval od května, kdy odborář oznámil zájem účastnit se prezidentského klání.

„Dovolím si tvrdit, že jsem přispěl k tomu, že Josef Středula kandidátní listinu na Ministerstvo vnitra podal, bude zaregistrován jako řádný kandidát a může začít druhá fáze – první kolo volby prezidenta republiky,“ uvedl Sklenář v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V něm mimo jiné uvedl, že Středula bude spolu s Pavlem Fischerem a Markem Hilšerem pronásledovatelem tří dosavadních favoritů – Petra Pavla, Andreje Babiše a Danuše Nerudové. Středula na dotazy redakce ohledně Sklenářova nástupce do vydání článku nereagoval.

Na určitou disharmonii v týmu Josefa Středuly Seznam Zprávy u zdrojů blízkých odborářově kampaně narazily krátce poté, co se Středulovi co do počtů účastníků nepovedla demonstrace na Václavském náměstí na začátku října.

Když Sklenář ke Středulovi v květnu nastupoval, v rozhovoru pro Seznam Zprávy to tehdy komentoval slovy: „Myslel jsem si, že Hrad už mi stačil. S Václavem Havlem jsem tam strávil 10 let, s Václavem Klausem rok a s Milošem Zemanem čtyři. Takže polovinu pracovního života. Říkal jsem si, že už to stačilo. Pak jsem se ale začal scházet s lidmi blízkými Josefu Středulovi.“

Proč končíte v týmu Josefa Středuly?

Odcházím po vzájemné dohodě a s Josefem Středulou i nadále zůstaneme přátelé. Byl jsem u jeho kandidatury od samého počátku. Nejprve začala fáze, kterou pracovně nazývám nultou, přípravnou – to je vybudování veškerého logistického, administrativního, personálního a dalšího zázemí nutného pro kandidaturu. Vypadá to možná jako jednoduchá věc, ale pro občanského kandidáta, který kandiduje bez podpory a zázemí politické strany nebo silné podnikatelské či finanční skupiny, to není úplně jednoduché.

Neodcházíte od rozdělané práce?

Nemyslím si. Dovolím si tvrdit, že jsem přispěl k tomu, že v úterý Josef Středula kandidátní listinu na Ministerstvo vnitra podal, bude zaregistrován jako řádný kandidát a může začít druhá fáze a to je vlastní první kolo volby prezidenta republiky. V tomto okamžiku jsou potřeba odborníci na politický marketing, vedení politické kampaně a fundraising. Já se spíše cítím jako odborník na protokol, organizaci, logistiku, kontakty. Takže je nejlepší čas se rozloučit a předat vedení týmu novým, čerstvým a odborně zdatnějším kolegům.

Není dosavadní kampaň spíše zklamáním, když Středula kandiduje na základě podpisů senátorů a ne občanů?

Podle mě se nemáme za co stydět. Josefovi se podařilo nasbírat více než 60 000 podpisů od lidí a je třeba všem velmi poděkovat. Sběr podpisů se neodehrával v jednoduchých podmínkách – doznívání covidu, válka na Ukrajině, energetická krize a další problémy způsobily velké otrávení lidí politikou, které se projevuje zjevnou neochotou se jakkoliv zapojit do politiky, byť jsme všem poctivě vysvětlovali, že sběr podpisů není politická kampaň. Taktéž neochota zejména starších lidí poskytnout osobní data, včetně čísla občanského průkazu, podpisu a adresy trvalého pobytu je zcela pochopitelná.

Proč jste tedy nepodali přihlášku na základě 60 tisíc podepsaných občanů?

V situaci, kdy se podařilo nasbírat více přes 60 000 podpisů, by bylo velmi rizikové je odevzdat, neboť kontrola Ministerstva vnitra je velmi přísná. Za mě minimum podpisů, které dává určitou jistotu, je 80 000. Proto jsem velmi rád, že se našlo 11 senátorů, kteří v zájmu demokratické, rovné soutěže kandidátů umožnili kandidoval dalšímu levicovému kandidátovi.

Jakou strategickou roli hrála nepovedená demonstrace odborů na Václavském náměstí? Přišlo ochlazení ze strany Pražského hradu – například tím, že nedošlo k uspořádání odborných sezení?

Je otázka, zda dávat do souvislosti menší než očekávanou účast na odborářské demonstraci a vlastní kandidaturu. Prezident republiky minulý týden potvrdil, že do prvního kola volby nadále podporuje dva kandidáty – Andreje Babiše a Josefa Středulu. Osobně zde tedy žádný vývoj v podpoře od Miloše Zemana nevidím.

Co pro vývoj situace v 1. kole voleb znamená kandidatura Josefa Středuly?

Je velmi těžké nyní odhadovat výsledky, které nastanou 13. a 14. ledna 2023. Čísla vycházející z výzkumů veřejného mínění známe všichni. Současně ode dneška stojí všichni kandidáti, kterým Ministerstvo vnitra potvrdí kandidaturu, na stejné startovní čáře. Dovoluji si také připomenout, jak vypadaly výzkumy volebních šancí jednotlivých kandidátů v roce 2012 a 2017 a jak nakonec vypadalo 2. kolo.

Co ale za sebe říci mohu a co je dle mého názoru zjevné, je fakt, že nyní jsou v levicové části spektra dva hlavní kandidáti – Andrej Babiš a Josef Středula.

Jeho kandidaturu podepsali i dva senátoři za ANO, celkově Středula získal nominaci od členů horní komory napříč spektrem. Byla jejich motivem snaha oslabit v 1. kole Andreje Babiše?

Řekl bych to takto: rád bych poděkoval všem 11 senátorům a senátorkám, kteří podpořili politickou pluralitu ve volbě prezidenta republiky a umožnili Josefu Středulovi být na startovní čáře. Opět se ukázala role horní komory parlamentu, která je díky svému složení jiná než komora dolní. Získat při současném rozložení politických sil podporu 20 poslanců by bylo zhola nemožné. U senátorů a senátorek se ukázalo, že jejich postavení a politická úvaha je někdy trochu jiná než u kolegů v Poslanecké sněmovně, kde jsou přeci jen reálně více svázáni stranickou disciplínou.

Získá Josef Středula do kampaně finanční podporu od někoho z významnějších finančních hráčů, jak jste plánoval na startu kampaně?

Jak jsem již řekl, necítím se rozhodně být dobrým fundraiserem, a proto mohu jen těžko odhadnout, jakým směrem se tato záležitost vyvine. Je zjevné, že někteří potenciální sponzoři čekali, zda se Josefu Středulovi podaří kandidátní listinu podat a prezidentským kandidátem se skutečně stát. Uvidíme, v každém případě držím kolegům palce.

Byla ve hře úvaha, že by ANO a Andrej Babiš podpořili v 1. kole Josefa Středulu a ANO nestavělo svého stranického kandidáta?

U žádného takového jednání jsem nebyl a ani o něm nevím. Za sebe si pouze troufnu říci, že dle mého názoru Andrej Babiš a jeho tým v mediálním a politickém prostoru sondovali reakci na možné varianty, až logicky dospěli k jedinému možnému závěru, že nejlepším kandidátem hnutí ANO je Andrej Babiš sám.

Je pravda, že do nepovedené demonstrace na Václavském náměstí byl pro Hrad Josef Středula hlavním favoritem, co se týká zisku podpory od Miloše Zemana?

Jak jsem již řekl, Miloš Zeman se vyjádřil opakovaně, že do 1. kola prezidentské volby podporuje dva kandidáty, nezaznamenal jsem veřejně žádnou změnu jeho postoje.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj situace před prvním kolem voleb?

Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění to vypadá, že se zformovaly tři skupiny kandidátů. Skupina vedoucí – Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová, skupina pronásledovatelů - Josef Středula, Pavel Fischer a Marek Hilšer a skupina na chvostu pelotonu – Tomáš Zima, Jaroslav Bašta a další, kterým Ministerstvo vnitra potvrdí kandidaturu.