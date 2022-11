Nový prezident může být ještě bezohlednější než Zeman, varují právníci

„Snadno se může stát, že na Miloše Zemana budeme ještě vzpomínat. Volby mohou vynést do čela státu někoho, kdo se bude chovat mnohem bezohledněji než v podstatě konsenzuální Zeman.“ Těmito slovy připomíná politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík svým studentům, že volby prezidenta mohou být stejně důležité jako volby do Sněmovny.

Prezident může odmítnout jmenovat premiéra, kterého mu navrhne Sněmovna, a dosadit do Strakovy akademie svého člověka. „Chvilku by to tak mohlo fungovat, ale pak by stejně došlo ke kompetenční žalobě,“ míní politolog a doplňuje Weyrovu definici slovy, že „prezident je silný jen ve chvíli, kdy ostatní jsou slabí“.