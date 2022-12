Zima jede kampaň „lowcostově“. Sám si dělá mluvčího, řidič fotí a asistuje

Módou letošní prezidentské kampaně jsou knihy. Rozdávají a podepisuji je nejen Andrej Babiš, Pavel Fischer či Jaroslav Bašta, ale i další prezidentský kandidát - bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Připojujeme se k němu v úterý dopoledne na kampani v Pardubickém kraji. Hned po potřesení si rukou do ní dostáváme jeho knihu pojmenovanou Lékař zdravého rozumu. „Je osobnější, o životě,“ zamrká Zima spiklenecky, když se snažím dělat humor, že už bych si s knihami prezidentských kandidátů mohla otevřít knihkupectví.

Zimův šofér s taškou knih je stále k dispozici, jako dárek je dostanou nejen novináři, ale i zástupci firem a organizací, které v úterý navštíví. V poličském městském pivovaru si s jeho šéfem Karlem Witzem knihy vymění. Zima dostává knihu k 500. výročí právovárečného měšťanstva, které v Poličce oslavili před pěti lety.

Od Witze dostane i vizitku, na které má zezadu napsaný vzkaz od jeho dcery, jež pracuje jako učitelka ve „Smetance“, což je základní škola na Vinohradech, kterou Zima navštěvoval jako malý kluk. „Osm let jsem tam chodil, jsem zvěčněný i mezi jejími významnými absolventy,“ vysvětlí Zima přítomným.

A hned se rozpovídá o učitelkách, které měl ve třetí třídě, v šesté, kterou měl na jaký předmět. Jeho doprovod u toho lehce znervózní. Na návštěvu pivovaru má prezidentský kandidát jen hodinu. Raději proto vyrazí na prohlídku výroby. Nakoukneme na varnu, na spilku i do starých pivovarských sklepů, které pamatují ještě dřevěné sudy.

Zimův doprovod se stále dívá na hodinky, bývalý rektor si rád povídá - o sudech, o distribuci piva, o poloraném žateckém červeňáku, se kterým v Poličce pivo vaří. Na spilce se živě zajímá o kvašení piva.

Na dvoře se ještě potkává se starým kamarádem, který ho přijel pozdravit. „Neviděli jsme se snad pětadvacet let. Nedalo mi to, abych mu nezavolal,“ vysvětluje Zima a zdraví se s vousatým pánem v bekovce. Ten mu přinese staré fotografie. „No to jsme byli ještě mladí kluci!“ rozradostní se kandidát. Na dlouhé povídání s kamarádem ale není čas.

„Musíme dál, nebo nebudeme stíhat,“ popohání ho bývalý pardubický hejtman Radko Martínek (ČSSD), který je spolu s radním Ladislavem Valtrem (ODS) Zimovým průvodcem celého dne. Valtr proto, že se chce pochlubit úspěšnými krajskými projekty, Martínek pak jako Zimův podporovatel. „Známe se ještě z dob, kdy jsem byl poslancem a senátorem. Vážím si ho, je to slušný člověk,“ říká Martínek.

A program má nabitější než mnozí favoriti. Startuje brzy ráno na interview v televizi, pak pokračuje za hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD/3PK), do pivovaru v Poličce a pak na gymnázium a do nemocnice v Moravské Třebové.

„Kampaň ale jedu velice lowcostově, jen s penězi, které mi přispějí kamarádi,“ říká studentům moravskotřebovského gymnázia, kteří si ho pozvali na debatu. A má pravdu. Na rozdíl od kandidátů, kolem kterých při kampani poskakuje celý tým, si Zima vystačí s řidičem, jenž zároveň funguje i jako jeho fotograf a asistent. Na každém místě mu udělá pár snímků na mobil. Fotografa, kameramana či asistentku, která by pro něj točila „storýčka“ na Instagram s sebou nevozí. Mluvčího, který komunikuje s novináři, si Zima dělá sám.

Úterní program má Zima nabitý. Z pardubického hejtmanství vyjíždíme s fotografem do Poličky raději s lehkým předstihem. Přecejen den, kdy meteorologové hlásí na celém území ledovku a vyzývají řidiče k opatrnosti, není úplně ideálním dnem na dlouhé přejezdy po okreskách. Jak Zima svoji kampaň stíhá, zjistíme u Podlažic na Chrudimsku, kde jde jeho černý Superb suverénně před nás.

Zima kampaň končí v Moravské Třebové, kde je naplánovaná debata se studenty tamního gymnázia a pak návštěva nové nemocnice následné péče, kterou kraj dokončil v loňském roce. Debata se málem nekoná, ze třídy čtvrťáků, kteří měli na debatu s politikem dorazit, přišlo do školy jen pět lidí. „Epidemie,“ pokrčí rameny Radko Martínek. Nakonec se podaří sehnat studenty z jiných tříd a učebna fyziky se zaplní.

Zimově komunikaci se studenty není co vytknout, je zvyklý přednášet. Hned v úvodu si ale rýpne do videa s Andrejem Babišem, které v minulých dnech kolovalo po internetu, a zeptá se studentů, jestli oni vědí, co je napsáno na Hynaisově oponě v Národním divadle. „Je to chyták!“ napovídá. Pak jim slavnostně oznámí, že nic.