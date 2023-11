Vědci z celého světa popsali, co udělá oteplování se zdravím lidí

V roce 2023 byly na světě zaznamenány nejvyšší globální teploty za posledních 100 tisíc let a do roku 2022 došlo k překonání teplotních rekordů na všech kontinentech.

To podle studie mělo a nadále (kvůli rostoucím teplotám) bude mít dopad především na lidské zdraví. „Výsledky můžeme vnímat už teď. Například v období let 1990 až 2000 přibylo úmrtích spojených s vysokými teplotami u lidí nad 65 let o 85 procent. To je o 38 procent více, než se očekávalo, pokud by se teploty nezměnily,“ stojí v článku, na kterém pracoval mezinárodní tým 114 vědců.