Extrémy počasí připraví módní průmysl o miliardy, pokud nepomůže dělníkům

Jsou to dělníci a podmínky, ve kterých budou v textilních továrnách pracovat.

Co se stane s oblečením, které se rozhodneme vyřadit z šatníku nebo prodejci ze svých obchodů? Skončí pravděpodobně na skládce na druhém konci světa, kde znečišťuje životní prostředí a ohrožuje zdraví místních lidí.

Pokud ze strany majitelů továren a módních společností nepřijde změna a nezajistí zaměstnancům vhodné podmínky pro práci, průmysl tak může do roku 2030 přijít o 65 miliard dolarů (1,5 bilionu korun) zisku, což by představovalo celkový pokles o 22 procent, uvádí studie. Nevzniklo by ani 950 tisíc pracovních míst.