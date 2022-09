Cholera, malárie, podvýživa. Těžce sužovaná země dostává jen almužnu

Komáři svým štípnutím přenášejí do krevního řečiště člověka parazita, který putuje do jater, kde se množí a přechází do dalšího vývojového stadia, následně vstupuje do červených krvinek a dál se v těle množí, což způsobuje typické záchvaty. Nakažený má horečky, je anemický, zvrací, hrozí kóma a smrt. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že malárie mohla zabít až polovinu lidí, co kdy žili.