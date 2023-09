Trh s rýží zachvátila panika. Ceny rostou

Za normálních okolností by rodina farmářky Thongpoon Moonchansongové v polovině srpna chodila po rýžových polích s nohama do poloviny kolen ponořenýma ve vodě. Letos je ale situace v provincii Uttaradit na severu Thajska jiná. Voda v jejich zavlažovacím kanále totiž není. Nepršelo.

„Obvykle prší a kanál je zaplavený, ale voda letos vůbec nebyla. Museli jsme zasít na sucho… I když teď hodně prší, doba, kdy by rýže vyrostla tak, že by mohla plodit, už pominula,“ uvedla pro britský deník The Guardian dcera pěstitelky.

Jak výrazně se El Niño projeví, zatím není jasné. „Rychlost oteplování Tichého oceánu by mohla být taková, jakou jsme nikdy neviděli. To naznačuje, že kromě klimatických změn by se mohlo objevit i velké El Niño, které by nás zavedlo na skutečně neprobádané území,“ řekl pro The Guardian klimatolog Benjamin Horton z výzkumného centra Earth Observatory of Singapore.