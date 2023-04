Aktivisté „zaútočili“ na slavnou římskou fontánu

Návštěvníci i obyvatelé Říma byli v sobotu svědky nevšední podívané, když si trojice klimaaktivistů vzala do parády známou barokní fontánu (Fontana della Barcaccia) pod Španělskými schody. Vodu v památce dva muži a jedna žena obarvili načerno, čímž chtěli vyjádřit svůj protest proti fosilním palivům.

K aktivistům, kteří byli vzati do vazby a čekají na obvinění z poškození veřejné památky a vniknutí do kašny, se již přihlásilo hnutí Ultima Generazione neboli Poslední generace. To má na svědomí třeba loňské incidenty, kdy se její členové přilepili k podstavci jedné ze soch ve Vatikánských muzeích nebo k dílu Sandra Botticelliho Primavera ve Florencii.