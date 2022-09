Alžběta II. a její humor. Připomeňte si vtipné příhody s královnou

Její Veličenstvo turisty potkalo nedaleko svého letního sídla, hradu Balmoral, pozdravilo je a dalo se s nimi do řeči. Alžběta II. podle Griffina řekla, že sice bydlí v Londýně, ale do této skotské oblasti jezdí pravidelně na prázdniny. Když se jí zeptali, jak dlouho, řekla, že už přes 80 let.