Američané musí pochopit cenu svobody, říká Zelenskyj v nadcházejícím filmu

„Chtěl jsem vyprávět odlehčený příběh o komediálním herci, který se stane prezidentem. Místo toho jsem se ale stal svědkem vzniku historického vůdce, který vede svou zemi ve válce za svobodu,“ říká o svém chystaném dokumentu s názvem Superpower Sean Penn.

Oscarový herec a dlouholetý politický aktivista představil nadcházející film společně s režisérem Aaronem Kaufmanem už letos v únoru na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Ve čtvrtek se ale prvních ukázek dočkala i široká veřejnost. Z nich vyplývá, že snímek, na němž se pracuje už od roku 2021, se bude snažit přiblížit vzestup ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho proměnu ve válečného hrdinu.

Penn, jinak držitel Oscarů za filmy Milk a Tajemná řeka, se svým štábem na Ukrajinu podnikl kvůli natáčení filmu celkově sedm cest, během kterých se vydali i na frontovou linii bitvy a také se jim podařilo zachytit okamžik prvního ruského útoku na ukrajinské hlavní město v únoru roku 2022. Krom svědectví samotných autorů si dokument klade za cíl vysvětlit i okolnosti celého konfliktu.

„To, co činí tento film výjimečným, je pohlcující charakter Pennovy cesty,“ řekla pro server People Susan Zirinsková, prezidentka společnosti See It Now Studios, která film produkovala společně se studiem Paramount+. „Když byl Penn během první noci invaze v prezidentském bunkru a mluvil z očí do očí se Zelenským, jehož země čelila nejkrvavější invazi v Evropě od druhé světové války, docenil mimořádnou historickou váhu tohoto okamžiku a pochopil, že od té chvíle se svět změnil,“ popsala.

Válka na Ukrajině americkýma očima

Podle deníku The New York Times si ruská invaze na Ukrajinu vyžádala půl milionu obětí. Tento týden se válka dostala do amerických zpráv ale v jiné souvislosti, než jsou ztráty na životech.

Někteří republikánští politici v souvislosti s masivním požárem na havajském ostrově Maui kritizují vládu Spojených států za to, že pomáhá Ukrajině až příliš. Kritici poukazují na to, že americké domácnosti postižené požárem dostaly na pomoc 700 dolarů, zatím co miliardy putují na podporu cizí země, píše server Newsweek.

Pennův film chce přesvědčit americkou společnost, že je třeba dále Ukrajině pomáhat. Podle herce snímek zachycuje, jak vysoká je skutečná cena svobody. Toto poslání pak zní i v traileru, kde ho opakuje i samotný prezident Zelenskyj. Ten v ukázce Pennovi říká, že Ukrajina „potřebuje, aby Američané pochopili cenu, kterou musíme zaplatit za svobodu“.

„Tento někdejší herec, který se stal prezidentem, vede svou zemi v konfliktu s jadernou velmocí, a prochází tak zkouškou ohněm světových dějin. Mezi momenty lehkosti, inspirace a vyprávění na místě film ukazuje, že ukrajinská superschopnost spočívá právě v síle jejího vůdce, jejího lidu a nakonec i jejího srdce,“ stojí dále v popise filmu Superpower, který bude mít premiéru na platformě Paramount+ v pondělí 18. září.