Americký sen mají na dohled. Teď jim ale chybí jídlo i pořádná toaleta

Během společného povídání se zaměřujeme na několik témat. Vypráví mi například o tom, co MSF nejen v Mexiku dělají, ale také o tom, jak nebezpečná je cesta pro ty, kteří do Spojených států utíkají až z Jižní Ameriky.

Myslím, že důležitý je také přístup k informacím, tedy vědět, co se děje, co můžete dělat a kam můžete jít. Kromě již zmíněných věcí tak poskytujeme lidem i to. Někdy totiž nevědí ani to, kde zrovna jsou. Přijedou sice autobusem nebo přijdou po svých, netuší ale, kam až se dostali.