Americký senát přerušil jednání, Ukrajina se letos nových peněz od USA nedočká

Americký Kongres do konce roku nevyčlení nové prostředky na podporu Ukrajiny. Očekávaný vývoj se definitivně naplnil poté, co senátoři USA v úterý zahájili vánoční prázdniny bez dohody na imigračních restrikcích, která by mohla odblokovat dodatečné desítky miliard dolarů na pomoc Kyjevu. Vláda prezidenta Joea Bidena přitom avizovala, že bez zásahu zákonodárců po Novém roce nebude mít na vojenskou ani ekonomickou podporu dostatečné finance.