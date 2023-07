Rusko ve velkém zacílilo na Arktidu

Jen za posledních šest let vybudovalo Rusko na své severní hranici 475 vojenských zařízení a dále expanduje. Na souostrovích v Barentsově moři a na poloostrově Kola tak vznikly desítky přistávacích ploch, bunkrů a základen, uvádí britský deník The Guardian.

Barentsovo moře je pro Moskvu zásadní z vojenských (nachází se v blízkosti členských států NATO) i obchodních (potenciální námořní cesta do Asie) důvodů. Zároveň se ale jedná z hlediska biodiverzity o jednu z nejdůležitějších oblastí Severního ledového oceánu.

Je to domov delfínů, ploutvonožců, vzácných velryb grónských, největších rybích populací nebo papuchalků, vypočítává britský deník.

„Stále existují vesnice bez silnic, kde si udržují jedinečný a tradiční životní styl,“ poukazuje v rozhovoru pro The Guardian na další jedinečnost arktické části Ruska finský odborník na biodiverzitu a zastánce práv domorodých obyvatel Severu Tero Mustonen.

Barentsovo moře je ale zároveň jednou z největších mořských skládek, a to kvůli proudům, které přinášejí teplou vodu z Atlantského oceánu. Jde také o rozsáhlé úložiště jaderného odpadu, místo sovětských jaderných testů i shromaždiště průmyslového znečištění.

To má vliv nejen na životní prostředí, ale také na život tamních obyvatel, mezi kterými se kvůli toxickým látkám ve vodních tocích šíří nemoci, upozorňuje dále britský deník.

Rusko navíc do regionu začíná vpouštět Čínu, která má zájem o využívání severní lodní trasy do Evropy – podstatně kratší než dosud využívané trasy na jihu planety. Když se sedm zemí Arktického fóra pobřežních stráží letos na jaře rozhodlo bojkotovat Rusko coby osmého člena, dohodla se Moskva na obdobné spolupráci v regionu právě s Pekingem.

„Více ropy, více lodní dopravy a více převážených surovin, které stále (s Ruskem) obchodují. Bude to zahrnovat i více cest lodí, které nejsou přizpůsobeny plavbě v Severním ledovém oceánu,“ shrnuje Mustonen důsledky větší spolupráce Ruska a Číny a rostoucí závislosti první země na druhé. „Velmi se obáváme, že se výrazně zvýší znečištění ropou z lodí a tankerů, které nejsou připraveny na toto prostředí,“ dodává.

Intenzivnější lodní doprava také znamená zvýšení koncentrací ozonu a dusičnanového aerosolu. Látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, a podobně i usazenin dusíku a síry, které zase mohou představovat hrozbu pro mořské ekosystémy, píše dále The Guardian.

Globální oteplování má přímý dopad na chování savců. Vědci usuzují, že v souvislosti s rostoucími teplotami by určitá zvířata mohla mít problém s rozmnožováním.

Silná vrstva permafrostu, tedy dlouhodobě zmrzlé půdy, zadržuje přibližně 1,5 bilionu tun organického uhlíku. Pokud by se začal kvůli oteplování uvolňovat, hrozí, že se Arktida z pohlcovače promění v producenta této látky a přispěje k rychlejšímu oteplování. Kdy ale dojde k bodu zlomu, zatím vědci nevědí.

Až to nastane, budou zároveň přístupnější i nerostné suroviny uložené v Arktidě.

Co se těžby týče, Rusko ale nelení už teď. Od plánů na těžbu ropy a zemního plynu v Barentsově moři se ale Rusko po invazi na Ukrajinu a bez přístupu k norským technologiím a investicím přesunulo k budování nových povrchových dolů právě na poloostrově Kola. Snaží se tak zajistit například zásoby lithia, které jsou klíčové pro výrobu baterií do elektrických vozidel, píše The Guardian.