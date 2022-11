Arménský premiér vyplísnil Putinovu vojenskou alianci. Jiného spojence nemá

Arménský premiér Nikol Pašinjan ve středu vyjádřil své rozčarování nad tím, že bezpečnostní aliance pod vedením Ruska nepřišla jeho zemi na pomoc tváří v tvář tomu, co označil za agresi ze strany Ázerbájdžánu. Rozhodl se proto nepodepsat společnou deklaraci na setkání lídrů ODKB, uvádí agentura Reuters.

„Do dnešního dne se nám nepodařilo dosáhnout rozhodnutí o reakci ODKB na agresi Ázerbájdžánu vůči Arménii. Tyto skutečnosti vážně poškozují obraz ODKB jak uvnitř naší země, tak za jejími hranicemi, a považuji to za hlavní selhání arménského předsednictví ODKB,“ řekl dále.

Když Pašinjan odmítl podepsat návrh závěrečné deklarace ze setkání lídrů ODKB, ostatní lídři byli překvapení. Naznačuje to video, které se šíří i po sociálních sítích. Například Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko nevěřícně roztáhl ruce a nevěřícně na Pašinjana hleděl.

Arménie v září volala po asistenci ODKB ve chvíli, kdy čelila agresi ze strany Ázerbájdžánu. Dostalo se jí ale jen slibu na vyslání pozorovatelů. Pašinjan to dal do kontrastu s lednovou rychlou reakcí aliance na nepokoje v Kazachstánu. Do země tehdy na žádost prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva dorazily jednotky ze států organizace.