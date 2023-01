Asie zažívá největší závody ve zbrojení. Snadno se vymknou kontrole

„Budeme i nadále svědky spirály této dynamiky ve východní Asii, kde neexistují žádná zdrženlivá opatření, žádná kontrola zbrojení,“ uvedl pro CNN Ankit Panda, expert na jadernou politiku z Carnegie Endowment for International Peace.

Návštěva japonských lídrů ve Washingtonu v uplynulém týdnu tuto skutečnost jen podtrhla. Minulý týden, krátce po setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem, vyjádřil japonský premiér Fumio Kišida své znepokojení nad vojenskými aktivitami Číny ve Východočínském moři a nad odpálením balistických raket nad Tchaj-wanem, které v srpnu dopadly do vod poblíž Japonska.

Kišida varoval Peking před snahou „změnit mezinárodní řád“ a uvedl, že je „naprosto nezbytné“, aby Japonsko, USA a Evropa vystupovaly vůči Číně jednotně. Jeho slova zazněla jen několik dní poté, co američtí a japonští ministři promluvili o „pokračujícím a zrychlujícím se rozšiřování (čínského) jaderného arzenálu“.

Do regionu, konkrétně do Jižní Koreje a Japonska, v těchto dnech zavítal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg s cílem řešit vojenské hrozby ze strany Číny a Severní Koreje a „bezohledný“ jaderný a raketový program Kim Čong-una.

Šéf NATO rovněž vyzval Jižní Koreu, aby „přitvrdila v otázce vojenské podpory“ Ukrajiny, a naléhal na Soul, aby dal zelenou přímému vývozu zbraní a zrušil pravidlo o zasílání zbraní do konfliktních zón. Stoltenberg zdůraznil, že „pokud nechceme, aby zvítězila autokracie a tyranie, pak potřebují zbraně, taková je realita“.

Výdaje na obranu zvedla Čína za rok 2022 o více než sedm procent. Podle „pracovní zprávy“ kanceláře premiéra za loňský rok si Čína do roku 2027 dává za cíl dosáhnout „rozvoje armády“, do roku 2035 pak „modernizace armády“. V tomto období by dle odhadů měly výdaje na obranu přesáhnout 10 procent rozpočtu a dosáhnout 287 miliard dolarů.