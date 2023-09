Proč Zelenskyj vyhodil přítele? Může říkat, že vyřešil korupci, říká novinář

Ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov v pondělí podle očekávání podal rezignaci na svou funkci. Prezident Volodomyr Zelenskyj už oznámil, že do funkce navrhne jmenovat stávajícího šéfa hlavního ukrajinského privatizačního fondu Rustema Umerova.

Jeho rezignace má posloužit k restartu celé situace na ministerstvu obrany. V Reznikovově rezortu došlo k mnoha skandálům ohledně nákupů a dalším podvodům. Myslím si, že jeho konec si přáli Západ i Zelenskyj. Nakonec si to pak podle mě opravdu přál i sám Reznikov.

Když docházelo ke korupci v jeho rezortu, byla to i jeho zodpovědnost, ne jen těch lidí, kteří v tom byli osobně namočení.

Zelenskyj to nyní může využít k tomu, že udělá tečku za vším, co se za Reznikova stalo, a bude vzkazovat společnosti, ať si počká na výsledky práce nového ministra, kterým bude Rustem Umerov.

Ty skutečné otřesy tady ale zažíváme každou noc. Mám na mysli ostřelování, ztráty na životech, likvidaci infrastruktury. To je opravdová tragédie. Nikoli personální výměna na ministerstvu.

Je to šéf hlavního ukrajinského privatizačního fondu, který se ve své funkci dobře osvědčil. Říká se, že je to muž Andrije Jermaka (Jermak je šéfem prezidentské kanceláře, pozn. red.).

Pro budoucnost Ukrajiny a Krymu je však podle mě hodně důležité i to, že je to krymský Tatar. Dokážete si představit, jak rozhněvaná bude Moskva až se ministrem obrany stane krymský Tatar? Představitel národa, který se Rusko snaží zničit?

Pokud jde o to, jaký to bude mít dopad na samotné ministerstvo, to uvidíme nejdřív tak za půl roku.