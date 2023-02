Zelenskyj v boji s korupcí selhává, Ukrajina mu to neodpustí, říká novinář

Poslední týdny zřetelně obnažily letitého vnitřního nepřítele Ukrajiny. Ukázalo se, že korupce tam i v době války sahá až do nejvyšších pater politiky.

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj propustil řadu vysoce postavených činitelů ve státních strukturách a tajná služba SBU prohledávala kanceláře i byty desítek státních úředníků, politiků či oligarchy Ihora Kolomojského. Obzvlášť sledovaná byla například kauza s údajnými smlouvami na předražené potraviny a munici pro vojáky na ministerstvu obrany.

Novinář a autor první celosvětově prodávané knihy o Zelenském Sergej Rudenko si nemyslí, že by nedávné razie byly znakem změny k lepšímu. Spíš naopak ukazují, že Ukrajina je nadále zkorumpovaná a Zelenského boj proti korupci selhal.

„Zelenského politická budoucnost závisí na úspěchu v boji s korupcí. Ukrajinci totiž chtějí vybudovat demokratický a nezkorumpovaný stát. Ukrajina budoucnosti se rozchází s Ukrajinou korupce. Zelenskyj to sám musí pochopit,“ říká Rudenko v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Sergej Rudenko Jako novinář působí od roku 1993, pracoval v celé řadě ukrajinských médiích. Zastával funkci šéfredaktora v několika novinách a přispíval i do německých médií. Od roku 2015 působí v ukrajinské televizní stanici Espreso TV, kde má několik pořadů.

Jeho kniha o Zelenském byla přeložená do mnoha světových jazyků. V češtině ji najdete pod názvem Volodymyr Zelenskyj: Muž, který píše dějiny.

Knih o ukrajinské politice napsal víc, například o exprezidentovi Viktoru Janukovyčovi. Foto: Sergej Rudenko Sergej Rudenko.

Některá média označují protikorupční tažení z posledních týdnů za jedno z nejvýraznějších za vlády prezidenta Volodymyra Zelenského. Jak to vnímáte vy?

Zelenského tým zaznamenal v posledních týdnech opravdové úspěchy v boji s korupcí. Podle mého názoru to ale nestačí. Ukrajina bohužel byla a nadále je zkorumpovanou zemí. Veřejná služba se v naší zemi už dávno změnila v byznys. Veřejní činitelé díky svým pozicím vydělávají miliony dolarů. Je příšerné, že se to děje i v době války.

Do jaké míry se to současné protikorupční tažení dá brát vážně?

Je to spíš takové imitování boje proti korupci. A Zelenskyj je samozřejmě za zkorumpované úředníky a ty, kdo berou úplatky na Ukrajině, zodpovědný. Je to jeho politická síla, které je teď u moci. Kdyby Zelenskyj chtěl skutečně bojovat proti korupci, musel by s tím podle mého názoru začít ve svém blízkém okolí.

Míříte tím na někoho konkrétního?

Ne. Já nemám žádné důkazy o korupci v Zelenského blízkém okolí. Zelenského blízkým okruhem lidí myslím prostě lidi, kteří kontrolují veškeré sféry života v této zemi. Korupce jde totiž z vrchu. Kdyby korupce nebyla tolerována na nejvyšších stupních, tak by nemohla existovat, nebo by alespoň nemohla mít takové rozměry.

Jeden z případů Ukrajinský státní úřad pro vyšetřování uvedl, že šéfka daňového oddělení v Kyjevě zneužila své „moci a úředního postavení“. Nejmenovaná žena a její další kolegové byli podle SBI zapleteni do mnohamilionového korupčního schématu. Šéfka kyjevského daňového úřadu čelí obvinění z rozsáhlé korupce

Západní média spekulovala, že boj proti korupci, nebo alespoň jeho demonstrace, se Ukrajině hodí kvůli vyjednávání o členství v EU. Ale co na domácí scéně? Je korupce i teď v době války důležitým tématem veřejné debaty na Ukrajině?

Korupce bohužel nahlodává společnost z nejvyšších pater až do těch nejnižších. Někteří občané samozřejmě zkorumpované úředníky kritizují, ale myslím si, že většina by na jejich místě dělala to samé. Patří to k lidské povaze.

Jak ukrajinská veřejnost vlastně na ta oznámení nových vyšetřování a masových vyhazovů reagovala?

Společnost je úrovní korupce v Zelenského týmu pobouřená. Jde o to, že když přišel do funkce v roce 2019, sliboval proti zkorumpovaným úředníkům bojovat. Teď se ale ukazuje, že ty, kterým dal moc, jsou také zapletení do korupce. A to lidi šokuje.

Dá se očekávat, že zmiňovaná vyšetřování skončí usvědčením z korupce?

Já tomu nevěřím. Pseudoprotikorupční boj na Ukrajině sleduju už 30 let. Pořád dokola. Oznámí se, že byli chyceni zkorumpovaní úředníci a pak je pustí jako zlatou rybku do moře.

V knize píšete, že po ruské invazi se ze Zelenského zaslouženě stal hrdina, zároveň ale jeho vláda od té doby nepřinesla žádnou velkou změnu a slib vymýtit korupci nesplnila. Ani v obdobím mezi vydáním knihy a současností se na tom podle vás vůbec nic nezměnilo?

Ne. Zelenského boj proti korupci bohužel selhal. Pokud to takto půjde dál, všechna jeho odvaha a udatnost, kterou od začátku války ukazuje, bude zahozená, protože on byl a stále je zodpovědný za všechno, co se děje v kuloárech moci.

Jaký je vliv samotné války? Daří se kvůli ní na Ukrajině korupci hůře, nebo lépe?

Nedá se říct, že by válka korupci pomáhala. Prostě tady je jen určitá skupina vysokých úředníků, kteří se rozhodli, že na válce budou vydělávat. Pokud to Zelenského vláda nezastaví, budou to muset udělat, až vyhrají válku, vojenští veteráni. Ti budou efektivnější, tím jsem si jistý.

Vojáci zastaví korupci? Co přesně tím myslíte?

Nemluvím o žádném převratu, ale o tom, že lidé z armády se podle mě rychle dostanou do vlády a Ukrajinci je budou volit. Lidé, kteří prošli válkou, se dostanou k moci a začnou politiku měnit. Oni a jejich kamarádi totiž na frontě nepokládají životy za korupci.

V knize detailně popisujete, jak se kolem Zelenského týmu střídali různí lidé a měnilo se jeho nejbližší okolí. Kdo je teď jeho pravá ruka?

Je to Andrij Jermak, šéf prezidentské kanceláře a nejbližší a nejvlivnější poradce Zelenského. Nikdo se mu v tomto nevyrovná. Řekl bych to asi takhle – Ukrajinu momentálně řídí dvojice Zelenskyj a Jermak. Ostatní jsou podřízení.

Jak se během roku od invaze vyvíjí Zelenského domácí popularita?

Zelenskyj na Ukrajině byl a nadále zůstává velmi populární osobností. Mezi Ukrajinci si získal velkou míru důvěryhodnosti. Ale všechno se může změnit. Zelenského politická budoucnost závisí na úspěchu v boji s korupcí. Ukrajinci totiž chtějí vybudovat demokratický a nezkorumpovaný stát. Ukrajina budoucnosti se rozchází s Ukrajinou korupce. Zelenskyj to sám musí pochopit.

Říkáte, že Ukrajinci chtějí demokratický a nezkorumpovaný stát. Ale není to v rozporu s tím, co jste říkal před chvílí o „lidské povaze“? Že většina lidí by se nakonec sama ke korupci uchýlila, kdyby dostala možnost?