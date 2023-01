Biden má aféru jako Trump. O dalším vyšetřování rozhodne jeho podřízený

„Jak se to mohlo stát? Jak mohl být někdo – kdokoliv – tak nezodpovědný?“ ptal se loni v září Joe Biden v pořadu CBS 60 minutes sám sebe. Reagoval tak na událost z 8. srpna, kdy v rezidenci Donalda Trumpa proběhla razie agentů FBI. Ti v exprezidentově floridském resortu Mar-a-Lago našli velké množství vládních dokumentů, z nichž některé byly tak tajné, že pro přístup k nim je nutné mít speciální prověrku.

Zdroje nicméně neprozradily, co přesně dokumenty obsahují ani jaký je jejich stupeň utajení. Materiály by však neměly ukrývat žádná jaderná tajemství a ještě v den jejich objevení byl informován jak Bílý dům, tak i Národní archiv. Tento úřad pak materiály následujícího rána převzal a upozornil ministerstvo spravedlnosti.

Americké zákony říkají, že všechny prezidentské i viceprezidentské dokumenty musejí být po skončení funkčního období předány právě Národnímu archivu. Státní zástupce nyní zjišťuje, proč se tak nestalo a jak se vlastně dokumenty dostaly do Bidenovy kanceláře. Zda je nutné další vyšetřování, rozhodne později ministr spravedlnosti Merrick Garland, tedy prezidentův podřízený.

Navzdory tomu, že se kauzy liší třeba i samotným množstvím spisů, Bidenovi událost nehraje do karet. Trumpovi republikáni již současnému prezidentovi kladou nejrůznější otázky a obviňují ho z pokrytectví.

„Prezident Biden velmi kritizoval prezidenta Trumpa, který si omylem odnesl tajné dokumenty do rezidence – nebo kamkoli jinam – a nyní se zdá, že možná udělal totéž,“ cituje web CNN republikánského poslance Jamese Comera z Kentucky. „Jaká ironie.“

Předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy dále uvedl, že reakce na „Trumpovy“ tajné dokumenty řídily politické pohnutky. „Myslím, že to jen dokazuje, že to, co se snažili udělat prezidentu Trumpovi, přehnali,“ komentoval kauzu republikánský politik.