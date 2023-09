Bratr, který neumřel. Na obviněného Bidena může čekat více problémů

Syn amerického prezidenta Hunter Biden na sebe opět přitáhl pozornost médií i veřejnosti a ani tentokrát to nebyla pozornost pozitivní. Důvodem je totiž vyvrcholení kauzy, která se táhne již roky a která se týká údajného podvodu, kterého se měl Biden junior dopustit při koupi střelné zbraně v roce 2018.

Podle amerických zákonů je lhaní při vyplňování formuláře i držení střelné zbraně v době užívání drog trestným činem. Pokud by tak byl odsouzen ve všech bodech obžaloby, hrozí mu podle soudních spisů až 25 let vězení a pokuta až 750 tisíc dolarů, což v přepočtu na koruny dělá více než 17 milionů.

Obvinění Huntera Bidena totiž přišlo ve čtvrtek jen krátce poté, co předseda americké Sněmovny reprezentantů oznámil, že právě z těchto důvodů navrhne zahájit vyšetřování šéfa Bílého domu, které by mohlo vést až k jeho impeachmentu .

Přes prsty na Bidena juniora koukají mnozí a čím dál častěji se objevují otázky, zda jeho minulost neohrozí otcovu opětovnou kandidaturu do Bílého domu. Jaký je ale vlastně příběh, který má tento třiapadesátiletý muž za sebou?

Hunter Biden se narodil 4. února 1970 v delawarském městě Wilmington Joeovi a Neilii Bidenovým, přičemž své křestní jméno dostal díky rodnému příjmení matky. Jeho otci se tehdy rozjížděla politická kariéra a možná by Hunter mohl vzpomínat na idylické dětství, kdyby v roce 1972 nedošlo k autonehodě, která ho připravila jak o matku, tak i o mladší sestru Naomi.

Hunter i jeho starší bratr Beau utrpěli při nehodě zranění, skončili v nemocnici, kde později – přímo u jejich lůžek – složil přísahu jejich otec Joe. Toho totiž jen pár týdnů před tragédií zvolili poprvé do Senátu a v době nehody si zrovna ve Washingtonu zařizoval kancelář. Přemýšlel prý tehdy, že se mandátu vzdá, tehdejší demokratický lídr Mike Mansfield ho však přesvědčil , že má smysl pokračovat.

Co se týče vzdělání, Hunter navštěvoval Georgetownskou univerzitu, na kterou podle textu Adama Entouse z The New Yorker vydělával, kde se dalo, a později také právnickou fakultu na Yaleově univerzitě. Mezi studii – v roce 1992 – pak působil jako jezuitský dobrovolník v kostele v Portlandu, kde potkal svou první ženu Kathleen Buhleovou.