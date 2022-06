Britská vláda schválila vydání Assange do USA kvůli obvinění ze špionáže

Britská ministryně vnitra Priti Patelová odsouhlasila vydání Juliana Assange do Spojených států. Zakladatel serveru Wikileaks v zámoří čelí mimo jiné obvinění ze špionáže kvůli tajným dokumentům, které zveřejnil v letech 2010 a 2011.

Patelová se svým rozhodnutím přiklonila ke stanovisku britských soudů, které už vydání podpořily. „Soudy ve Spojeném království neshledaly, že by vydání pana Assange bylo utiskující, nespravedlivé nebo zneužívání procesu,“ uvedlo v prohlášení britské ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra podle deníku The Guardian muselo posoudit, jestli americká žádost o vydání Assange neodporuje britskému právu, včetně toho, že mu v USA nehrozí poprava. Británie je přesvědčená, že extradice nepoškodí whistleblowerova lidská práva, včetně práva na spravedlivý proces a svobodu slova a že s ním Američané budou zacházet s ohledem na jeho zdraví.

Jak upozorňuje agentura Bloomberg , Assange má k dispozici ještě několik možností se proti rozhodnutí odvolat, a tak je nepravděpodobné, že by ho skutečně v blízké době přepravili do USA.

V případě odsouzení by mu v USA hrozilo až 175 let vězení, tvrdí jeho právníci. Assange svou vinu popírá a mimo jiné se hájí tím, že jednal jako novinář a že je chráněn prvním dodatkem americké ústavy, která zaručuje svobodu vyjadřování. Domnívá se rovněž, že jej americká prokuratura stíhá z politických důvodů.

Zakladatel WikiLeaks se nejdříve sedm let ukrýval let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kdy se vyhýbal vydání do Švédska. Tamní úřady jej stíhaly kvůli podezření za znásilnění a sexuálního obtěžování. Švédsko později obvinění stáhlo kvůli vypršení promlčecí lhůty.