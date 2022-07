Bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku se stal náměstkem ministra zahraničí

Perebyjnis vedl zastupitelský úřad v Praze od roku 2017, přičemž velvyslanci se obvykle vracejí do vlasti po čtyřech letech, poznamenala Ukrajinska pravda. Dodala, že nástupcem nynějšího českého velvyslance v Kyjevě se nejspíše nestane „favorit českého prezidenta Miloše Zemana Petr Pirunčík“, kterého navrhla minulá vláda.

Podle některých zdrojů by do Prahy mohl přijít někdo z blízkosti prezidenta Zelenského, tedy spíše „politický“ diplomat než kariérní. Navíc by již mohl mít navázané vztahy s klíčovými českými představiteli.