České turistky si v horách v Rakousku vybraly špatnou cestu, dvě se zranily

Výstup na vrchol Brunnkogelu zvládly výletnice bez problémů, nicméně pro sestup si pomocí internetové aplikace vybraly jinou cestu, aniž by si o ní zjistily další podrobnosti. Šlo o stezku, na níž jsou lezecké úseky. Zatímco dvě ženy předchozí zkušenosti s pohybem v horách měly, jejich kamarádky ve věku 19 a 46 let byly v náročném terénu poprvé.

Brzy se ukázalo, že jim na vybranou trasu nestačí síly, a tak se poté, co sestoupily asi 200 výškových metrů, rozhodly pro návrat nahoru. Cestou se ale uvolnil kámen a 19letou ženu lehce zranil v pravém podpaží. Dvaačtyřicetiletá turistka se vylekala a zřítila se ve velmi strmém suťovišti asi deset metrů. Když dopadla, udeřil ji ještě do čela kámen velikosti pěsti. Utrpěla pohmožděniny na celém těle i různé další rány. V této situaci zavolaly její kamarádky horskou službu. Policejní vrtulník pak obě raněné dovezl do nemocnice v Gmundenu.