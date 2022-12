Cesta na Jadran bude rychlejší. Chorvatsko míří do Schengenu

Ministři vnitra členských zemí Evropské unie schválili vstup Chorvatska do Schengenského prostoru. Cestující z Česka a dalších částí zóny volného pohybu budou moci do Chorvatska dojet bez hraničních kontrol od začátku příštího roku. Rozhodnutí ministrů oznámilo české předsednictví v Radě EU.

Chorvatsko se přijetí dočkalo tři roky poté, co Evropská komise poprvé vyhodnotila, že země splňuje podmínky pro vstup do zóny bez klasických hranic.

To Bulharsko a Rumunsko se do evropské bezvízové zóny zatím nedostanou. Ministři vnitra Evropské unie se na tom neshodli, jak oznámila eurokomisařka Ylva Johanssonová, podle níž byl proti vstupu Rumunska do Schengenu jeden členský stát a proti Bulharsku dva.