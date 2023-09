Charles byl zklamaný, že má zase syna, popisuje princezna Diana na nahrávce

Zesnulá princezna Diana nahrála v 90. letech sérii audio nahrávek. Před tím, než v roce 1997 zemřela při autonehodě, je tajně předala novináři Andrewovi Mortonovi. Ve čtvrtek uběhlo od její smrti přesně 26 let.

„Můj manžel s mojí maminkou sotva promluvil,“ popisuje na nahrávce Diana. „Protože na Harryho křtinách přišel Charles za maminkou a řekl: ‚Víš, byli jsme tak zklamaní, mysleli jsme, že to bude holčička,‘“ pokračuje.

„A maminka se na něj utrhla a řekla: ‚Měl by sis uvědomit, jaké máš štěstí, že máš normální dítě,‘“ dodává s tím, že se Charles vůči Raine od té doby uzavřel, což prý dělal vždycky, když na něj někdo takhle reagoval.

Na další nahrávce zase princezna Diana popisuje, jaké bylo její manželství s dnešním králem Karlem III. „Bylo to tak dospělé. Tady je Diana, učitelka v mateřské škole. Celé to bylo směšné,“ uvádí.

„Byla jsem tak naštvaná. Řekla jsem jí: ‚Strašně tě nenávidím. Kdybys jen věděla, jak moc tě všichni nenávidíme za to, co jsi udělala. Zničila jsi dům. Utratila jsi tátovy peníze.‘ Řekla jsem všechno, co jsem mohla,“ popisuje princezna Diana.