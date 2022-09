Chceme válku ukončit co nejdříve, řekl Putin indickému premiérovi

Doba není vhodná na válku, řekl podle indického deníku The Times of India v pátek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi šéf indické vlády Naréndra Módí. Oba státníci se setkali na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v uzbeckém Samarkandu.

„Už jsme o tom spolu několikrát mluvili. Teď máme příležitost probrat, jak budeme dál postupovat na cestě směrem k míru,“ doplnil indický premiér. Pozornost by podle něj měla místo k válce směřovat k otázkám energetické a potravinové bezpečnosti, případně k problémům s hnojivy.

Putin v odpovědi Módímu uvedl, že Rusko udělá vše, co je v jeho silách, aby konflikt na Ukrajině skončil co nejdřív. Dodal, že je to Kyjev, který odmítá diplomatická jednání a snaží se vojenskou cestou dosáhnout svých cílů.