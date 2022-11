Nehoda, nebo útok? Ruská šachová legenda leží v nemocnici

„Skutečně došlo k nepříjemnému incidentu,“ cituje státní agentura TASS Stepanjana. „Anatolij uklouzl, upadl a udeřil se do hlavy. Byl převezen do nemocnice, kde ho lékaři ošetřili. Nemá žádné zlomeniny a je při vědomí, utrpěl ale otřes mozku. Lékaři mu řekli, že bude propuštěn do týdne.“